Hashish in piazza e soldi in casa: minorenne arrestato a Santa Marinella per spaccio

Sembrava un normale pomeriggio tra adolescenti, in una delle piazze più frequentate dai giovani del posto. Ma sotto gli occhi attenti dei Carabinieri si è consumato quello che si è rivelato un chiaro scambio di droga. Protagonista: un minorenne, ora arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’intervento è avvenuto in Piazza Sei Caduti, zona già segnalata dalle autorità comunali per episodi ricorrenti di devianza minorile.

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari della Stazione di Santa Marinella hanno notato il giovane mentre cedeva una dose di hashish a una coetanea. Il gesto non è passato inosservato e ha fatto scattare il controllo.

La perquisizione personale e domiciliare ha portato alla luce circa 15 grammi di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e soprattutto 430 euro in contanti, ritenuti compatibili con l’attività di spaccio. Tutto è stato posto sotto sequestro.

Il ragazzo, incensurato, è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i Minorenni è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza di Roma.

La ragazza coinvolta nello scambio è stata segnalata alla Prefettura di Roma come assuntrice di sostanze stupefacenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.