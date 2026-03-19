Hydra, la mafia che fa sistema: affari tra Milano e Roma. Altri 45 imputati alla sbarra

Il primo verdetto è già arrivato, pesante: 62 condanne, pene fino a 16 anni. Ma quella sentenza, pronunciata lo scorso 12 gennaio con rito abbreviato, è stata solo l’inizio. Ora il processo sulla presunta organizzazione “Hydra” entra nella sua fase più delicata, quella che si gioca davanti al tribunale di Milano con altri 45 imputati pronti a difendersi nel rito ordinario.

Sul banco degli imputati non c’è solo un gruppo criminale, ma un intero sistema. Secondo gli inquirenti, infatti, Hydra non sarebbe una semplice associazione, bensì una sorta di alleanza strutturata tra clan diversi, capace di operare come un unico organismo.

Un modello che supera i confini geografici e salda interessi tra la Lombardia e Roma, con agganci solidi nella criminalità capitolina.

A scuotere le prime udienze è stato l’ingresso in scena di nuovi collaboratori di giustizia. La pubblico ministero Alessandra Cerreti ha depositato i verbali di due “pentiti”, Gioacchino Amico e Bernardo Pace, ascoltati nelle scorse settimane. Le loro parole potrebbero aprire nuovi scenari, soprattutto per chiarire i meccanismi interni della rete e i flussi economici che la sostenevano.

Non si tratta di testimonianze isolate. Già nella fase precedente del procedimento altri collaboratori avevano contribuito a rafforzare l’impianto accusatorio coordinato dal procuratore Marcello Viola. Ora, con questi nuovi elementi, l’inchiesta potrebbe compiere un ulteriore salto di qualità.

Tra i nomi che attirano maggiore attenzione c’è quello di Emanuele Gregorini, detto “Dollarino”. Estradato di recente dalla Colombia, è considerato dagli investigatori una figura chiave nei collegamenti tra Roma e il Nord Italia, soprattutto per quanto riguarda i traffici internazionali e il riciclaggio. La sua posizione potrebbe presto essere riunita al procedimento principale.

Il quadro che emerge è quello di una criminalità organizzata che ha cambiato pelle. Niente guerre tra bande, ma accordi, spartizioni e strategie condivise. Un sistema che funziona come un’impresa: diversificazione degli affari, investimenti nell’economia legale, gestione coordinata delle attività illecite. Dalla droga alle estorsioni, fino al controllo di settori come la logistica e l’edilizia.

Un equilibrio costruito per fare profitti e, allo stesso tempo, restare sotto traccia. È questa, secondo l’accusa, la forza del modello Hydra: una rete che punta più alla stabilità che al conflitto, più al business che alla visibilità.

Adesso la parola passa al processo. Sarà l’aula a stabilire se questo sistema esiste davvero e chi ne faceva parte. Ma intanto, tra nuove rivelazioni e collegamenti che si allargano, il caso Hydra continua a raccontare una criminalità sempre più organizzata, moderna e capace di adattarsi ai tempi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.