I .C. Cocconi – Commenti degli studenti dal “Laboratorio di Giornalismo”

Presso l’I.C. Largo Cocconi – plesso Verga, il 12 febbraio 2026, nell’ambito del progetto “Laboratorio di Giornalismo”, un corso di quattro mesi rivolto a 22 studenti della scuola media, organizzato dalla onlus Planet Solidarietà APS.

Vincenzo Luciani, direttore di Abitare A ha partecipato ad un incontro insieme allo storico redattore del suo giornale Alessandro Moriconi con gli studenti, in cui sono state illustrate le caratteristiche di un giornale di quartiere che resiste da 40 anni.

I ragazzi, stimolati dalle domande di Luciani e del brillante giornalista televisivo Giuseppe Caporaso, hanno mostrato spirito critico e grande voglia di imparare ed è stata promessa da Luciani la possibilità di avere una pagina speciale su un prossimo numero del giornale cartaceo ed un articolo su quello on line.

Nell’incontro, guidati dal giornalista Giuseppe Caporaso, gli studenti hanno simulato tre diverse tipologie di intervista televisiva.

COMMENTI SULL’INCONTRO CON L’EDITORE

Marta: “Vincenzo Luciani è il direttore del giornalino “Abitare A” ed è venuto nella nostra scuola a parlarne, è stata una bellissima esperienza e unica nel suo genere”.

Daniele: i”l direttore Vincenzo Luciani è venuto a scuola per parlarci di giornalismo, è stata una bellissima esperienza e lo ringrazio”.

Emma: “Un’esperienza che vorrei sicuramente ripetere ringrazio Vincenzo e Giuseppe per questa opportunità”.

Arianna: “Un’esperienza educativa che mi ha fatto capire l’importanza del giornalismo”.

Lucrezia: “Penso che questa sia un’esperienza che tutti dovrebbero fare. Ringrazio chi ci ha dato la possibilità di partecipare e chi ci ha accompagnato in questi incontri. Mi sono divertita molto e ho imparato tutto ciò che bisognerebbe sapere riguardo al giornalismo”.

Massimo: “Il direttore Vincenzo Luciani è venuto nella nostra scuola per parlarci del suo giornalino intitolato “Abitare A”, è stata un’esperienza unica e spero possa ricapitare”.

Giulia: “è un’esperienza che rifarei volentieri e che mi ha aperto a nuove curiosità e ambizioni nella mia vita. Sono felice di aver partecipato e tutti dovrebbero farlo”.

Lavinia: “Questa esperienza è stata molto bella e interessante che mi ha insegnato molte cose nuove che prima non sapevo e la rifarei volentieri”.

Jacopo: “Sono rimasto molto affascinato dall’ultimo incontro perché l’editore, Vincenzo Luciani, ed il giornalista, Giuseppe Caporaso, ci hanno raccontato come fanno il loro lavoro”.

Maria: “La scorsa volta al corso di giornalismo abbiamo incontrato un autore di giornale, è stato sicuramente una bellissima parlare con uno specialista e se tornassi indietro lo rifarei”.

Francesco: “È stato interessante e innovativo: la spiegazione del direttore mi ha dato un’idea del lavoro”.

Samuele: L’incontro mi è piaciuto molto perché abbiamo conosciuto il direttore del giornale che ci ha spiegato come organizza il giornale

Benedetta: “Durante l’incontro con il direttore di “Abitare a” mi è rimasto impresso e mi ha fatto piacere sapere che i dirigenti e il direttore stesso instaurano un rapporto di fiducia con le aziende che sponsorizzano e per me non è una cosa scontata”.

Caterina: “È stata un’esperienza molto interessante i giornalisti ci hanno trasmesso la loro passione per il proprio lavoro e abbiamo appreso l’importanza e l’utilità della loro rivista”.

Arianna: “Penso che sia stato molto interessante imparare cose che si possono vedere guardando un telegiornale”.

Clara: “questa opportunità è stata fantastica, ho imparato tantissimo sul mondo del giornalismo e della scrittura, anche perché sicuramente mi sarà utilissima per il futuro”.

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