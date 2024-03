I lavori in corso sulla provinciale 87/B Velletri Nettuno e la Santa Severa Tolfa

La provinciale 87/B Velletri Nettuno

Partiti i lavori di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale della provinciale 87/B Velletri Nettuno (via dei Cinque Archi), nel Comune di Velletri.

I lavori che nei giorni scorsi hanno interessato i primi chilometri della strada riprenderanno nei prossimi giorni dal km 7 al km 21 nei tratti più ammalorati.

Oltre al rifacimento della pavimentazione è previsto anche il ripristino della segnaletica orizzontale e dei presidi idraulici.

La provinciale 3/B Santa Severa Tolfa

“Sulla provinciale Santa Severa Tolfa – dichiara Manuela Chioccia, Consigliera Delegata Viabilità Città metropolitana di Roma – si è reso necessario chiudere temporaneamente, in accordo con i Sindaci di Tolfa e Allumiere, la viabilità per l’importante tipologia di intervento messo in campo: è stato, infatti, previsto uno scavo per circa 50 metri per la bonifica della sede stradale su entrambe le corsie con successivo rifacimento della pavimentazione.

L’intervento, per arrecare meno disagi possibili, verrà effettuato tramite piccoli step per lasciare la possibilità ai residenti e a chi possiede proprietà terriere di raggiungerle fino ai tratti di interruzione”.

