I Nasoni raccontano 2024 al Pigneto

Tornano dal 20 al 22 settembre 2024 le storie raccontate dai Nasoni, le iconiche fontanelle pubbliche romane, testimoni silenziosi e saggi della storia della città: compie 8 anni il format ideato da Fabio Morgan e quest’anno arriva al Pigneto, con uno spettacolo itinerante che avrà inizio dal Parco del Torrione, in via Ettore Fieramosca, e avrà come scenario luoghi iconici come Piazza Nuccitelli e la Chiesa di San Leone I.

“I Nasoni raccontano” è un format amato dal pubblico, che lo ha sempre accolto con grandi dimostrazioni di affetto ad ogni replica: anche quest’anno le storie delle periferie torneranno a riempire le strade e le piazze, raccontando il Pigneto da un punto di vista più personale, nascosto, facendo incontrare aneddoti e narrazioni degli abitanti con la storia ufficiale, il tutto ai piedi delle rappresentative fontanelle romane. Ogni Nasone si fa custode di una storia: è intervistando i cittadini che si raccolgono materiali storici e aneddoti che saranno poi trasformati in un testo teatrale, allestito in forma itinerante all’interno del quartiere.

“Ottava edizione de I Nasoni Raccontano, abbiamo raggiunto traguardi importanti ed essere così vicini al decimo atto di questo nostro progetto è per noi non solo motivo d’orgoglio ma anche una grande responsabilità – ha dichiarato l’ideatore e regista Fabio Morgan – quella di riuscire ancora una volta, come sempre, a raccontare le storie del popolo, di risvegliare ricordi vividi ed emozioni sincere, di portare in scena la verità. Ringraziamo la Società Italiana degli Autori ed Editori per il prezioso sostegno, così come ringraziamo nuovamente le migliaia di persone che ancora una volta ci dimostreranno il loro affetto e la loro fiducia camminando insieme a noi per le vie del Pigneto, senza di loro nulla di tutto ciò sarebbe possibile.”

