I NOSTRI PREMI LETTERARI

POESIA in dialetto:

Premio nazionale “Ischitella-Pietro Giannone”

per raccolta inedita nei dialetti d’Italia e lingue minoritarie

Scadenza invio testi 30 aprile 2025 – Partecipazione gratuita

IL BANDO

https://poetidelparco.it/il-bando-del-xxi-premio-citta-di-ischitella-pietro-giannone-2024/

Premio “Vincenzo Scarpellino” nei dialetti del Lazio

poesie e stornelli inediti

Scadenza invio testi 30 aprile 2025 – Partecipazione gratuita

IL BANDO

https://poetidelparco.it/premio-vincenzo-scarpellino-xv-edizione-2025-il-bando/

POESIA in lingua

Premio nazionale “Achille Serrao”

per raccolta poetica inedita di autori Under 40

Scadenza invio testi 30 giugno 2025 – Partecipazione gratuita

IL BANDO

https://poetidelparco.it/premio-di-poesia-achille-serrao-per-una-raccolta-inedita-in-lingua-italiana-di-autori-under-40/

PROSA

Premio nazionale “Stanza della Cultura”

per racconto breve

Scadenza invio testi 30 giugno 2025 – Partecipazione gratuita

IL BANDO

https://poetidelparco.it/premio-letterario-nazionale-stanza-della-cultura-per-racconto-breve-inedito-in-lingua-italiana-2/

