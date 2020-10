I nuovi appuntamenti di ROMARAMA dal 6 al 12 ottobre

dal 6 al 12 ottobre , mentre sul sito @culturaaroma aggiornam enti quotidiani. In partenza altre nuove manifestazioni vincitrici dei bandi EUREKA! ROMA 2020-2021-2022 ed ESTATE ROMANA 2020-2021-2022. Questi alcuni degli eventi, mentre sul www.romarama.it il dettaglio delle iniziative e sul canale socialaggiornamenti quotidiani. In partenza altre nuove manifestazioni

È la pandemia il filo rosso della nuova settimana di Romarama: da una parte l’urgenza di tornare a guardare oltre, con la rassegna dei documentari dedicati all’attualità internazionale a Palazzo delle Esposizioni; dall’altra con la mostra fotografica LOCKDOWN ITALIA visto dalla Stampa Estera, da giovedì 8 ottobre ai Musei Capitolini. Il periodo del lockdown nel nostro Paese narrato attraverso 70 immagini scattate da 30 fotografi della Stampa Estera e delle più importanti agenzie di stampa internazionali.

Prosegue fino al 19 dicembre anche la mostra gratuita Summer Show – Prove di r(i)esistenza, che risponde alle inquietudini pandemiche con artisti che da anni coltivano nuove forme di consapevolezza etica.

Da martedì 6 a domenica 11 al via a Palazzo delle Esposizioni Internazionale a Roma, a cura di CineAgenzia per Internazionale. La rassegna – gratuita con prenotazione obbligatoria – presenta i migliori documentari sull’attualità, informazione e diritti umani. Tra i sei titoli in programma mercoledì 7 (ore 21) e giovedì 8 (ore 18) sullo schermo arriva Hong Kong Moments, un articolato ritratto della metropoli asiatica al tempo delle proteste contro la stretta governativa cinese. Venerdì 9 (ore 21) e sabato 10 (ore 18) Picture a Scientist: un appassionante manifesto per la parità tra i sessi nel mondo della ricerca. Sabato 10 (ore 21) e domenica 11 (ore 15) è la volta di We Hold The Line, l’agghiacciante denuncia del regime di Duterte nelle Filippine e il coraggio della giornalista Maria Ressa.

Otto giorni con le più innovative performance live di spettacoli audio-visual, dove suono, immagini, spazio e lo stesso pubblico costituiscono un unicum indivisibile. È Live Cinema festival – organizzata da Flyer srl – al via da venerdì 9 al 16 ottobre nella splendida cornice dell’Acquario Romano a piazza Manfredo Fanti 47 (vicino la Stazione Termini).

Ultima settimana per visitare Sinapsi Fest – Festival delle Avanguardie Multimediali, la manifestazione dedicata alle installazioni digitali, street art, e musica nella terrazza di InFunzione in via di Pietralata 157. Fino a lunedì 11 ottobre – dalle ore 18 alle 2 – si susseguono ogni giorno eventi gratuiti. Nel fine settimana, tra le installazioni interattive e multisensoriali a cura del duo Motorefisico, venerdì 9 scaldano l’atmosfera i live di Aimè, Dj Baro e Dj Stile; sabato 10 è previsto il laboratorio per ragazzi dello street artist Jerico; domenica 11 la musica dei Patchani Brothers.

Al Mattatoio spazio alle giovani forze creative della scena contemporanea con Anni Luce, la sezione di Romaeuropa Festival che scommette sulle nuove generazioni al via da martedì 6 a domenica 11. Nel weekend (sabato alle ore 22 e domenica alle 21) arriva tra gli altri l’autrice e regista Martina Badiluzzi con Rumori: una risposta alla quarantena causata dalla pandemia, un progetto ibrido in cui si susseguono storie ispirate dalla periferia di Roma, ritratti e incontri con i personaggi che animano le finestre e i balconi.

Al Teatro Argentina, da mercoledì 7 a sabato 10 , Romaeuropa Festival presenta in prima nazionale – in corealizzazione con il Teatro di Roma – Là della pluripremiata compagnia franco/catalana Baro d’Evel: un equilibrio poetico tra danza, teatro e circo.

Al Teatro India prosegue fino a domenica 11 la creazione del giovane talento Fabio Condemi: La filosofia nel boudoir ; mentre da martedì 6 a sabato 10 , gli artisti di mk presentano PEZZI ANATOMICI: un progetto performativo che indaga formati differenti: la sala prove con il suo andamento sperimentale, il concerto, lo spettacolo o più spettacoli.

Il Globe Theatre di Villa Borghese ospita la rassegna Proposte D’attore: “Macbeth” viaggio nella coscienza dell’assassino è in scena martedì 6 ottobre alle ore 21; anticipato alle ore 19 da Una mosca su Amleto.

Metti, una sera a teatro arriva mercoledì 7 alle 19 e giovedì 8 alle 21; mentre Otello 770 sale sul palco mercoledì 7 alle 21 e giovedì 8 alle 19.Nel weekend, da venerdì 9 a domenica 11 prosegue la dodicesima notte, di Loredana Scaramella.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia inaugura all’Auditorium Parco della Musica domenica 11 la Stagione da camera con una maratona Beethoven. In diverse fasce orarie della stessa giornata (ore 12, 17, e alle 20,30) alcune delle più note Sonate per pianoforte: un omaggio al musicista renano affidato al pianista israeliano Saleem Ashkar.

San Lorenzo uno degli ultimi appuntamenti di Spontaneamente…celebrare la natura selvatica in città, il progetto dell'associazione Stalker che si propone di ritessere e rigenerare – attraverso azioni artistiche esplorative – il territorio selvatico di Roma. Sabato 10 l'appuntamento è alle ore 16 nella sede di NoWorking (via dei Lucani 37) per incontrare l'attrice giardiniera Lorenza Zambon e la sua personale ricerca tra spettacoli teatrali e natura (l'incontro è gratuito, informazioni al numero 3286214798 o alla mail stalkerlab@gmail.com ).

Piante e animali, tra evoluzione e tradizione di Fauna Urbis, dedicato ad adulti e ragazzi tra i 7 e i 12 anni. Negli Spazi espositivi Dì Natura (via Appia Antica 42), domenica 11 è previsto il laboratorio gratuito dedicato agli insetti e il mondo delle piante – i fitofagi (4 turni da 1 ora ciascuno con inizio alle ore 10, 12, 15 e 16; info al numero 3474142892 e faunaurbis@libero.it ).

La manifestazione E.P.ART festival guida i partecipanti tra le strade del quartiere di Villa Giordani domenica 11 in un’affascinante esplorazione urbana: un itinerario concordato con la comunità che cura il progetto per la scoperta del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del territorio (gratuito, partenza da via Pisino alle ore 10 e alle 15; info al numero 3470777788).