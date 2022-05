I prossimi eventi alla Biblioteca Vaccheria Nardi

Giovedì 19 Maggio ore 16:30

Letture per bambini

Tana per i libri!

Ogni giovedì dal 28 aprile al 26 maggio alle ore 16,30 nel giardino della Biblioteca Vaccheria Nardi ci sarà un appuntamento per i più piccoli con letture ad alta voce a cura del personale della biblioteca e dei volontari del Servizio Civile secondo il progetto Nati per leggere. In caso di maltempo l’attività si svolgerà nel Casale Ragazzi.

Incontro su prenotazione per un massimo di 10 bambini accompagnati da adulti iscritti alle Biblioteche di Roma. Età consigliata: 3-7 anni. Per prenotarsi chiamare il numero 0645460491/4 o scrivere all’indirizzo ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it

Venerdì 20 Maggio ore 20:30

Intrattenimento musicale

Note in biblioteca

Intrattenimento musicale con musiche di Robert Schumann e Henri Vieuxtemps, eseguite da Martina Santarone, viola e Antonino Fiumara, pianoforte. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Introduzione all’ascolto dei dottorandi del Corso di Musicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Sabato 21 Maggio 2022 ore 11:00

Workshop musicale

The Sounds Pills – Bibliopillole Sonore

Biblio-pillole Sonore nasce da un’idea del duo The Sounds Pills formato da Piera D’Isanto (voce e elettronica) e Marco Silvi (piano e tastiere) con l’intento di avvicinare adulti e giovanissimi alla musica e alla biblioteca, attraverso workshop musicali che ripercorrono la storia e gli stili della musica dagli inizi del ‘900 fino ai nostri giorni.

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonicamente o via mail al 0645460491-ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it

Lunedì 23 Maggio 2022 ore 16:30

Laboratorio per bambini

RicicliAmo per l’ambiente

Ogni lunedì di maggio alle 16 si terranno dei laboratori per bambini di riciclo creativo dal titolo RicicliAMO per l’ambiente!, a cura dei ragazzi del Liceo Statale “Niccolò Machiavelli”. Età consigliata: 3-7 anni.

Per partecipare prenotarsi al numero 0645460491/4 o via mail all'indirizzo ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it