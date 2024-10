I vigili sventano due tentativi di suicidio in due diverse zone della Capitale

Sono due in pochi giorni i tentativi di suicidio sventati del personale della Polizia Locale di Roma Capitale. L’ultimo intervento risale alla mattinata di oggi, quando una pattuglia del XI Gruppo Marconi, in servizio di controllo sul territorio, nella zona di via Portuense, ha notato una persona seduta in modo instabile sulla sopraelevata di viale Isacco Newton, con il corpo ed il volto rivolti verso il vuoto.

Gli agenti si sono cautamente avvicinati all’uomo, capendo subito quali fossero le sue intenzioni e, dopo aver dialogato diversi minuti con lui, sono riusciti a tranquillizzarlo, convincendolo a tornare oltre la barriera.

Una volta messo in sicurezza, l’uomo, di circa quarant’anni, è stato affidato alle cure del personale sanitario, intervenuto sul posto su tempestiva segnalazione della pattuglia.

Situazione simile si era già verificata solo poco più di 24 ore prima su Ponte Tazio, dove due agenti del III Gruppo Nomentano, in attività di vigilanza nella zona, dopo aver notato diverse persone raggruppate in prossimità del parapetto del ponte stesso, si sono avvicinati, scorgendo una persona aggrappata con le sole mani sul bordo del ponte, con il resto del corpo sospeso nel vuoto.

Gli operanti, data la gravità della situazione, si sono immediatamente attivati, riuscendo a mantenere la giusta calma e utilizzando le dovute attenzioni per evitare gesti inconsulti dell’uomo, di circa trent’anni.

Dopo aver avviato una conversazione con lui, per cercare di calmarlo, gli agenti sono riusciti a sollevarlo, insieme al personale dei Vigili del Fuoco sopraggiunto sul posto, mettendolo così in salvo.

