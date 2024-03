Identificato dai tatuaggi: arrestato rapinatore incubo dei tassisti

Le vittime, dopo aver vissuto momenti di autentico terrore, hanno riconosciuto il loro aggressore grazie ai distintivi tatuaggi visibili sulle foto segnaletiche fornite dai Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio. L’uomo ritenuto responsabile di due colpi messi a segno a Tor Cervara sul finire dello scorso anno è stato arrestato dai carabinieri. Un bandito noto alle forze dell’ordine, già arrestato lo scorso dicembre in quanto ritenuto colpevole di sei colpi in 8 giorni tutti nella zona della Tiburtina.

La rapina all’autotrasportatore:

La prima vittima, a novembre. Un autotrasportatore romano di 52 anni, mentre si trovava in sosta in via di Tor Cervara, a bordo del proprio mezzo aziendale, ha denunciato di essere stato sorpreso da un uomo che, dopo essersi introdotto nell’abitacolo del mezzo, sotto la minaccia di un coltello si è fatto prima accompagnare in via Tuscolana e successivamente, prima di darsi alla fuga, ha sfilato un palmare posizionato sul cruscotto del mezzo.

Tassista minacciato con un coltello a Tor Cervara:

A dicembre invece, poco dopo l’una di notte, un tassista romano ha denunciato di essere stato fermato da un uomo che gli ha chiesto di farsi accompagnare nel quartiere di San Basilio e successivamente, riferendo di non aver trovato la persona che cercava, si è fatto accompagnare in via di Tor Cervara ma, prima di scendere dal mezzo ha minacciato di morte con un coltello il tassista, da cui si è poi fatto consegnare la somma contante di 80 euro ed un telefono cellulare, per poi scendere e darsi la fuga.

Incastrato dai tatuaggi:

Entrambe le vittime dopo aver presentato regolare denuncia presso le caserme dell’Arma, nel corso della visione delle foto segnaletiche fornite dai militari, hanno riconosciuto senza ombra di dubbio il loro aggressore, anche dalla descrizione precisa relativa alla presenza di alcuni tatuaggi, sia sul volto che sulle mani, segni distintivi presenti anche nel cartellino segnaletico in possesso dei militari.

