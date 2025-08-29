IEVA (M5S): Municipio X commissariato, una resa più che una scelta

“Il Sindaco ci riprova: ecco l’ennesimo Ufficio di Scopo per il Municipio X. Una toppa su un vestito ormai logoro, spacciata per riorganizzazione. Lo stesso copione andato in scena lo scorso anno con le spiagge libere, finite nel caos già dal 2022, tra bagnini fantasma e appalti bloccati.

La novità? Stavolta le “spiagge” spariscono del tutto. Nella delibera che ridisegna la macrostruttura e nell’ordinanza che consegna le chiavi a De Bernardini – Vice Capo di Gabinetto, non un tecnico di quartiere – non se ne parla nemmeno. Cancellate, rimosse, come se non fossero mai esistite. Il vero obiettivo è un altro: togliere poteri al Municipio X e riportare tutto sotto Roma Capitale.

Un commissariamento politico travestito da riassetto amministrativo. Falconi, ricordiamolo, aveva promesso fuoco e fiamme: più autonomia per il Municipio o dimissioni. Lo diceva già in campagna elettorale nel 2021. Dopo quattro anni di immobilismo, invece, la musica è cambiata: niente poteri, niente centralità, solo una mano pesante del Campidoglio.

E qui arriva il paradosso finale. Dopo aver attaccato per anni il modello 5 Stelle, oggi il Sindaco affida la regia proprio a De Bernardini, uomo di comprovata esperienza, professionalità e competenza, che con quelle giunte aveva garantito ordine e risultati. Tradotto: il “nuovo corso” ammette che il vecchio funzionava.

Una resa, più che una scelta. Il territorio doveva essere rafforzato. È stato commissariato. Il Municipio doveva avere più poteri. Ne ha ancora meno. E alla fine, chi aveva ragione? Non il Campidoglio, né chi governa il municipio”.

Lo dichiara il Capogruppo M5S del Municipio Roma X Alessandro Ieva

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.