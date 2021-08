II Municipio, FdI: “Un nuovo campo abusivo nel Parco Rabin accanto area ludica bimbi”

“In queste settimane alcuni cittadini di via Panama ci hanno segnalato l’aggravarsi della situazione all’interno del parco Rabin.

Vicino al confine con villa Ada infatti, si è riformato un accampamento abusivo già sgomberato dalle Forze dell’Ordine la scorsa primavera dopo lo scoppio di una bombola a gas.

Ricordiamo che l’accampamento abusivo è a 10 metri dall’area ludica dei bambini all’interno del parco e già ci sono stati episodi assurdi. In particolare i cittadini di via Panama raccontano che gli accampati, tutti cittadini extracomunitari, esplicano i lori bisogni naturali all’aria aperta davanti a tutti compresi bambini, utilizzano la fontanella del Parco per fare la doccia davanti a tutti e la notte e in varie occasioni ci sono stati festini di ogni genere.

“Inoltre il Parco, nell’area in questione, è completamente lasciato allo stato di assoluto abbandono e degrado, come tutti i parchi e ville del nostro municipio e per questo dobbiamo ringraziare il la sindaca Raggi e la presidente del Municipio Del Bello.

Chiediamo l’immediato intervento delle Forze dell’Ordine per sgomberare l’area e del servizio giardini e dell’AMA per ripulire il parco abbandonato”.

E’ quanto dichiarano Fulvio Giuliano, dirigente nazionale FdI, Simone Pelosi e Stefania De Bellis dirigenti FdI del II municipio.