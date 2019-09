III municipio: riapre il parco Labia

Oggi, 4 settembre 2019, a partire dalle ore 18:30 sarà inaugurata la riapertura del parco Labia (largo Fausto Labia), con la presenza (alle 19,30) del Presidente del III municipio.

Quest’area verde di 7000 mq torna, dopo anni, a disposizione dei cittadini, tutti i giorni dalle 9 alle 24.

Fitto il calendario degli eventi in programma ben oltre il mese di settembre e l’estate romana tra concerti, attività per bambini e anziani, esposizioni, cinema all’aperto, food & beverage e dj-set.

Il primo progetto ad essere ospitato in questo spazio sarà VIC – Verde Incontra Cultura – un festival multidiscliplinare, parte del programma dell’estate Romana, promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con SIAE. Per tutto il mese di settembre si avvicenderanno una serie di eventi gratuiti e aperti a tutti i cittadini.

“Con questa iniziativa – commenta Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio – si procede verso una bella normalità, con il Parco finalmente fruibile e riconsegnato alle persone. Per molto tempo questa è stata un’area in grave stato di abbandono, incolta, vandalizzata, distrutta da ben 2 incendi. Di fatto, inagibile. Dopo anni di degrado ora, grazie anche all’impegno dell’ente gestore, restituiamo finalmente ai cittadini di Fidene, di Serpentara e di tutto il Municipio uno spazio attrezzato per essere vissuto in tanti modi e con tante attività. Noi continuiamo a credere che Roma può essere governata e che la vita quotidiana dei cittadini può migliorare”.