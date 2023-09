Il 2° Grand Prix storico di Roma

Presentato il 2° Grand Prix storico che si svolgerà a Roma dal 18 al 24 settembre 2023. Nella Sala Laudato Si’ in Campidoglio l’Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi Alessandro Onorato e il presidente dell’Associazione OMR-Orgoglio Motoristico Romano Stefano Pandolfi hanno presentato l’appuntamento a quattro ruote che questa volta si svilupperà su di una intera settimana.

Alla conferenza di presentazione sono intervenuti anche il Presidente della Commissione Turismo di Roma Capitale Mariano Angelucci, la Presidente della Commissione Bilancio Giulia Tempesta e la vicepresidente della Commissione Scuola Rachele Mussolini.

Ambasciatrice dell’evento è Anna Fendi.

Per quanto riguarda il mondo dei motori erano presenti i piloti Emanuele Pirro, Prisca Tarufi, Gian Luigi Picchi e Stefano D’Amico.

Nel corso dell’evento che si svolgerà la prossima settimana, si prevede la presenza di vetture storiche sportive provenienti da musei e collezioni private, con esibizione statica e dinamica di auto di Formula Uno, vetture Sport Prototipi e vetture Turismo.

La scorsa edizione

Durante il Primo Grand Prix Storico di Roma si sono potuti vedere da vicino, a motori accesi e in movimento, le auto che hanno corso nelle diverse epoche, come al tempo dei Gran Premi disputati nella Capitale, ed è stato possibile ricordare i grandi protagonisti romani come Piero Taruffi, Luigi Musso, Ignazio Giunti, Emanuele Pirro, Elio de Angelis, Andrea de Cesaris e Giancarlo Fisichella.

Il trailer officiale della edizione 2023