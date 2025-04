Il 21 aprile riapre il Roseto comunale

Oltre mille varietà di rose botaniche da ammirare in uno dei posti più suggestivi della città. Lunedì 21 aprile riapre il Roseto comunale, il giardino di via di Valle Murcia che domina il Circo Massimo.

L’apertura primaverile del Roseto, in occasione del Natale di Roma, permetterà di visitare liberamente e gratuitamente uno spazio di circa 10 mila metri quadrati gestito con cura e passione dai tecnici del servizio Giardini.

Il Roseto resterà aperto tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle 19.30, fino al 15 giugno. L’ingresso principale, a causa di lavori stradali, al momento è chiuso e sarà possibile accedere da Clivo dei Publicii 3.

Il giardino, nella parte più ampia, ospita rose botaniche, antiche e moderne provenienti da tutto il mondo. In alcuni casi si tratta di specie che risalgono anche a 40 milioni di anni fa, molto pregiate e poco conosciute.

Nell’area più piccola, invece, trovano posto le rose che partecipano al concorso internazionale “Premio Roma”, un appuntamento ogni anno sempre molto atteso e che vanta una tradizione quasi secolare. La prima edizione, difatti, risale al 1933.

Maggiori informazioni si trovano nelle pagine del dipartimento Tutela ambientale .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.