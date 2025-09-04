Il 5 e 6 settembre la due giorni del XXII Premio nazionale Città di Ischitella-Pietro Giannone

Tutto è pronto per le due giornate, 5-6 settembre 2025, del XXII Premio nazionale Città di Ischitella-Pietro Giannone, organizzato dal Comune con la collaborazione dell’associazione Periferie, che si svolgeranno tra Foce Varano e Ischitella.

Ecco il programma:

B&B Torre del Lago in Contrada Foce Varano

ore 16,30-18: “Con la cultura si mangia” apericena poetico-canoro-enogastronomico. Partecipano: Vincitori del Premio Ischitella-Pietro Giannone e poeti garganici. Presenta: Henos Palmisano – Partecipano Lucrezia Cilenti, Antonio Mitrione in rappresentanza anche di suo padre Nicola, della società Oilivis, Mimmo Martella presidente Pro loco Uria Ischitella

Intermezzi musicali del “Nuovo Coro Popolare” di Roma, diretto dal M° Paula Gallardo Serrao.

ore 20,30 Reading dei vincitori e finalisti del Premio Ischitella-Pietro Giannone. Intermezzi musicali del “Nuovo Coro Popolare” di Roma, diretto dal M° Paula Gallardo Serrao. Presenziano i giurati del Premio.

ore 17,00 – 18,30 Centro Storico: Percorso poetico-canoro con i poeti vincitori e finalisti, il “Nuovo Coro Popolare” di Roma – Reading finale dei poeti intervenuti al Fossato dell’Amore

ore 21,00 Auditorium Ex Cinema Giannone: Reading e Assegnazione del Premio Nazionale Città di Ischitella-Pietro Giannone ai vincitori della XXII edizione: Grazia Scuderi I classificata, Anselmo Roveda II classificato, Andreina Trusgnach III classificata. Presenta: Vittoria Vangi. Interventi musicali: Nuovo Coro Popolare Roma.

Partecipano i membri della Giuria: Rino Caputo (presidente), Anna Maria Curci, Manuel Cohen, Vincenzo Luciani, Giuseppe Massara, Cosma Siani, Marcello Teodonio.

Si ringraziano: Comune di Ischitella – B&B Torre del Lago – B&B Sul Corso di Raffaella Falco – Il Giardino – Farmacia Germano Lustri – L’Operetta Osteria di Mare Rodi G.co – Oilivis Srl – Cartoleria Menonna – Maria Voto Tele – Forno La Grotta

