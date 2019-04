Il 9 e il 10 aprile, presentazione del libro del prof. Antonio Saccà “Il professore, la morte e la ragazza”

Interrompendo, per una sola settimana, le lezioni del Seminario dal titolo “Storia delle dottrine politiche e del pensiero sociologico”, il Prof. Antonio Saccà, presenterà, martedì, 9 aprile 2019, alle ore 17.00, presso il centro sociale anziani “Portonaccio”, in via Filippo Meda 147, Roma e mercoledì, 10 aprile 2019, alle ore 17.15, presso il centro culturale “Gabriella Ferri”, con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76, Roma (possibilità di parcheggio interno), il suo ultimo libro, dal titolo “Il professore, la morte e la ragazza” (Armando Editore).

La copertina è stata curata dal pittore e scultore Carmelo Crea.

Durante la presentazione, alcuni attori leggeranno brani tratti libro.

Martedì, presso il centro anziani, lo faranno Sabrina Tutone e Michele Santelli.

Mercoledì, invece, presso il Gabriella Ferri lo farà Riccardo Moccia.

Inoltre, questa sera sul canale del canale D.T. 271, alle 21.30 circa; e domani, alle ore 17.30 circa, sui canali 249 del D.T e 899 di SKY, il Prof. Saccà presenterà, in anteprima, il suo lavoro.

Il Seminario si svolge con la consueta collaborazione del sottoscritto e dell’Associazione “Il Veliero Azzurro” (Presidente Prof. Michele Evangelista).

Pericle Eolo Bellofatto