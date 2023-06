Il bando per la Tranvia Termini-Vaticano-Aurelio

Pubblicato da Invitalia il bando per la realizzazione della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio.

Il percorso della tramvia sarà lungo 8.319 metri, sono previste 22 vetture in dotazione, in grado di trasportare 90mila passeggeri al giorno, con una frequenza di passaggio di 3 minuti nelle ore di punta.

La prima tratta, Termini-Argentina, sarà completata entro il Giubileo.

“Dopo ben 28 anni dall’ultima gara per il tram 8, Roma – dichiara il 7 giugno 2023 l’assessore Patanè – riprende a investire in nuove fondamentali infrastrutture per la mobilità urbana”.

“Andiamo avanti con la ‘rivoluzione del ferro’ per potenziare il trasporto pubblico locale – dichiara il sindaco Gualtieri – in modo più efficiente e sostenibile”.