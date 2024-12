Il Bue di Roma: una passeggiata surreale tra marciapiedi e social

Roma, la città delle meraviglie e delle stranezze, non smette mai di sorprendere. Questa volta, però, l’assurdo ha un protagonista d’eccezione: un bovino, sì, un vero e proprio bue, che si è fatto notare passeggiando tranquillamente lungo Viale Marconi.

Un dei tanti pomeriggi, quando i residenti hanno assistito increduli a una scena che sembrava uscita da un film surrealista.

L’animale, con l’aria placida di chi sa esattamente dove andare, si è mosso con calma tra marciapiedi, segnali stradali e passanti sbigottiti.

Come un pellegrino moderno, il bue si è fermato qua e là, brucando foglie da cespugli urbani, apparentemente a suo agio in un contesto che di naturale aveva ben poco.

Le immagini non hanno tardato a fare il giro del web, grazie a video e foto pubblicate dalla celebre pagina Instagram Welcome to Favelas.

È bastato un clic per scatenare l’ironia dei social: c’è chi ha immaginato l’animale in missione verso San Pietro, diretto al presepe vivente, pronto a portare il suo contributo simbolico al Giubileo.

E c’è chi, tra una risata e una battuta, ha decretato il bue come l’unico in città capace di affrontare il caos romano con la giusta filosofia.

Il bovino, incurante delle auto e del rumore, si è comportato con una sicurezza che nemmeno i più navigati turisti riescono a mostrare per le strade della Capitale.

Forse cercava un cespuglio perfetto per il suo pasto, forse si godeva semplicemente una giornata diversa dal solito.

Qualunque fosse il suo obiettivo, la sua presenza ha trasformato Viale Marconi in uno scenario surreale, uno di quei momenti che solo Roma sa regalare.

Mentre resta da capire da dove sia arrivato e chi sia il proprietario, una cosa è certa: il bue di Viale Marconi si è guadagnato un posto nella lunga lista delle storie incredibili che rendono unica la Città Eterna.

Un simbolo vivente di quella magia tutta romana che riesce a trasformare anche l’assurdo in poesia.

