Il cambio dell’ora: tra tradizione e controversia

Ogni anno, milioni di persone in tutto il mondo si preparano al rituale del cambio dell’ora, spostando le lancette degli orologi avanti in primavera e indietro in autunno (ricordiamo che il prossimo passaggio è previsto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre). Un gesto apparentemente semplice che però continua a generare dibattiti accesi su efficacia, utilità e impatti sulla salute e sull’economia.

L’ora legale fu introdotta per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale come misura di risparmio energetico. L’idea era semplice: sfruttare meglio le ore di luce naturale per ridurre il consumo di elettricità per l’illuminazione. Dopo essere stata abbandonata e reintrodotta più volte, è diventata una pratica standard in molti paesi occidentali a partire dagli anni ’70, in risposta alla crisi petrolifera.

I presunti vantaggi in epoca moderna

Il principale argomento a favore dell’ora legale resta il risparmio energetico. In Italia, secondo Terna (la società che gestisce la rete elettrica nazionale), il minor consumo di energia elettrica durante i mesi di ora legale si aggira intorno ai 400-500 milioni di kWh annui, con un risparmio economico stimato di circa 100 milioni di euro. Tuttavia, studi recenti suggeriscono che questi benefici siano notevolmente diminuiti rispetto al passato, grazie all’efficienza delle moderne tecnologie di illuminazione e ai cambiamenti nei modelli di consumo energetico. Numerosi studi recenti, particolarmente negli Stati Uniti, hanno messo in dubbio l’effettivo risparmio energetico. Con l’uso crescente di condizionatori d’aria, il risparmio sull’illuminazione viene spesso compensato da maggiori consumi per il raffreddamento. In alcune regioni, il bilancio energetico complessivo risulta addirittura negativo.

Tuttavia le attività commerciali pare vengano premiate: le ore di luce serale prolungate favoriscono le attività commerciali, la ristorazione e il turismo perché i consumatori tendono a uscire di più e a spendere quando c’è ancora luce naturale dopo l’orario di lavoro.

I Difetti e le Criticità

La comunità scientifica ha sollevato serie preoccupazioni sugli effetti del cambio dell’ora sul benessere psicofisico. Il jet-lag sociale causato dallo spostamento anche di una sola ora può provocare:

– Disturbi del sonno e stanchezza cronica

– Aumento degli infarti (alcuni studi rilevano un picco del 24% nei giorni successivi al cambio primaverile)

– Maggiore incidenza di incidenti sul lavoro e alla guida

– Alterazioni dell’umore e peggioramento dei sintomi depressivi

Il cambio dell’ora comporta costi nascosti per le aziende (aggiornamento sistemi informatici, gestione turni), disagi nei trasporti, e inefficienze produttive nei giorni successivi al cambio.

Il Panorama Internazionale

Europa:

L’Unione Europea ha votato nel 2019 per l’abolizione del cambio dell’ora, lasciando però agli Stati membri la scelta se mantenere permanentemente l’ora solare o legale. Tuttavia, l’implementazione è stata rinviata indefinitamente per mancanza di coordinamento. Il timore principale è che paesi confinanti possano scegliere orari permanenti diversi, creando confusione nei trasporti e nel commercio transfrontaliero.

Russia:

La Russia ha abbandonato definitivamente il cambio dell’ora nel 2014, adottando l’ora solare permanente dopo aver sperimentato l’ora legale permanente dal 2011 al 2014. Quest’ultima scelta si era rivelata impopolare, con cittadini che lamentavano mattine troppo buie in inverno.

Stati Uniti:

Negli USA, Hawaii e la maggior parte dell’Arizona non applicano il cambio dell’ora. Diversi stati hanno approvato leggi per adottare l’ora legale permanente, ma necessitano dell’approvazione federale. Il dibattito resta acceso, con il “Sunshine Protection Act” che periodicamente torna all’attenzione del Congresso.

Asia e Africa:

La maggior parte dei paesi asiatici e africani non ha mai adottato il cambio dell’ora, ritenendolo inutile per regioni più vicine all’equatore dove la durata del giorno varia poco durante l’anno. Cina, India e Giappone, tra le maggiori economie mondiali, non cambiano mai l’ora.

America Latina:

Paesi come Argentina, Cile e Brasile hanno progressivamente abbandonato la pratica negli ultimi due decenni, citando benefici limitati e disagi per la popolazione.

Una Valutazione Critica

Il confronto internazionale rivela che non esiste una soluzione universale. La validità del cambio dell’ora dipende da molteplici fattori: latitudine geografica, cultura lavorativa, clima, infrastrutture energetiche e stile di vita della popolazione.

Per l’Italia e l’Europa meridionale, i benefici economici diretti appaiono ormai marginali, mentre i costi sanitari e sociali diventano sempre più evidenti alla luce delle ricerche scientifiche. I paesi nordici, con inverni molto bui ed estati con notti bianche, affrontano considerazioni completamente diverse rispetto ai paesi mediterranei.

La riluttanza europea a procedere con l’abolizione coordinata del cambio dell’ora evidenzia le complessità politiche e logistiche del mercato unico: mantenere un fuso orario omogeneo in aree geograficamente vicine è cruciale per commercio, trasporti e comunicazioni.

Il cambio dell’ora è un perfetto esempio di come una politica concepita per un contesto storico ed economico specifico possa diventare obsoleta. Nato in un’era di scarsità energetica e tecnologie inefficienti, continua per inerzia istituzionale nonostante l’evidenza scientifica sui suoi effetti negativi sulla salute stia crescendo.

La scelta di molte nazioni extraeuropee di non adottare o di abbandonare questa pratica suggerisce che i presunti benefici non superano i disagi. Tuttavia, la decisione di abolirla richiede un approccio coordinato e una riflessione seria su quale orario permanente adottare – questione che si rivela sorprendentemente complessa e divisiva.

Forse è giunto il momento di ammettere che spostare due volte l’anno le lancette dell’orologio non è più la soluzione migliore per ottimizzare l’uso delle risorse, e che esistono modi più efficaci e meno invasivi per promuovere il risparmio energetico e il benessere collettivo.​​​​​​​​​​​​​​​​

