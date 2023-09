Il campo polivalente di piazza Sabaudia verso la distruzione

«Questa sera abbiamo inaugurato il giardino di piazza Sabaudia, uno spazio verde con area ludica, attrezzature fitness e un campo polivalente per giocare a basket e calcio.

È stata anche l’occasione per incontrare alcune cittadine con cui stiamo ragionando per la realizzazione di un nuovo parco, che sarà oggetto di un percorso partecipativo e di cui vi parleremo nei prossimi giorni.

Il nostro impegno per la creazione di nuovi spazi e la riqualificazione del verde pubblico prosegue, grazie al lavoro della Direzione tecnica del Municipio».

Questo è quanto dichiarava il presidente del V Municipio Mauro Caliste il 7 Giugno 2023 giorno dell’inaugurazione. Il progetto realizzato nasce nella precedente consiliatura e ricordiamo anche che alla presentazione del progetto, durante una commissione LL.PP. che vedeva alla Presidenza l’allora consigliere Christian Belluzzo, oltre ad apprezzare le scelte progettuali che venivano esposte dal dirigente della UOT notammo che al pari di un analogo progetto, quello di Bulli & Bulle finanziato nel 2012 dall’allora Provincia di Roma all’interno del Parco Madre Teresa di Calcutta mancavano sistemi per cercare di limitare al massimo danni fatti esclusivamente per distruggere.

L’impianto, un vero fiore all’occhiello per giovani adolescenti, infatti, purtroppo fu vandalizzato già nelle settimane successive all’inaugurazione e completamente distrutto dopo 6/7 mesi, questo a causa anche di una scarsa vigilanza e della non installazione di un adeguato impianto di videosorveglianza.

Una storia che rischia purtroppo di ripetersi e, a giudicare dalle nostre foto, i presupposti ci sono praticamente tutti.

Il V Municipio, nei giorni scorsi, ha annunciato di aver avuto un finanziamento statale di 500.000 euro per realizzare nell’area verde intitolata al Partigiano Di Veglia al Quarticciolo un analogo progetto per lo sport e il tempo libero riservato a bambini ed adolescenti.

Speriamo che quanto accaduto nel Parco Madre Teresa di Calcutta nel 2012 e quanto sta accadendo in questi giorni a piazza Sabaudia, facciano adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il più possibile quelle forme di vandalismo gratuito e distruttivo che di fatto ruba alle persone rispettose dei beni pubblici il piacere di poter vivere positivamente impianti pubblici per tempo libero e lo sport.

A Piazza Sabaudia resta poi la questione, ancora oggi irrisolta, sulla manutenzione e pulizia dell’area sovrastante il PUP che, come è noto, compete ai proprietari dei box costituiti in condominio.

IL VIDEO