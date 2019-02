Il Canto di Cecilia e altre poesie di Laura Corraducci

Domenica 3 marzo 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina: Incontro con l’autore: Laura Corraducci e il suo libro Il Canto di Cecilia e altre poesie, Raffaelli Editore 2015.

Con Laura Corraducci dialogano Luca Benassi e Anna Maria Curci

Laura Corraducci è nata a Pesaro nel 1974 dove risiede, è insegnante di inglese. Nel 2007 pubblica il suo primo libro di poesie con Edizioni Del Leone dal titolo Lux Renova. Nel 2012 vince il premio poesia per la ventesima edizione del concorso dedicato alla letteratura femminile “La donna si racconta”. Dal 2012 organizza , con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della sua città, la rassegna poetica “vaghe stelle dell’orsa” dedicata alla poesia contemporanea italiana e straniera. Nel 2015 per Raffaelli editore pubblica Il Canto di Cecilia e altre poesie. Sue poesie sono state tradotte in lingua spagnola, inglese, olandese, rumena e portoghese. Ha tradotto il libro Dire sì in russo della poetessa inglese Caroline Clark, poesie della poetessa turca Muesser Yehniay e del poeta americano Bill Wolak.

*Ingresso con tessera ARCI per la stagione 2018/19; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro,