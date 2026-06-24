Il cartello dei narcos tra il Trullo e Magliana: ordini dal carcere e chat a tempo. Nuove misure, c’è anche Fabietti

Un’organizzazione liquida, capace di mimetizzarsi tra i tavoli dei ristoranti della Capitale e di viaggiare alla velocità degli algoritmi, superando persino le barriere apparentemente invalicabili delle carceri.

A poche settimane dal maxi blitz che a maggio aveva decapitato la rete criminale attiva tra il Trullo e la Magliana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno sferrato una nuova e decisiva spallata al cuore del narcotraffico romano.

Il gip del Tribunale capitolino ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone. Tra i profili dei destinatari riemerge un nome pesante della mala romana: quello di Fabrizio Fabietti.

Considerato dagli inquirenti un vero e proprio “broker” internazionale degli stupefacenti, Fabietti è storicamente noto per la sua stretta vicinanza a Fabrizio Piscitelli, il “Diabolik” della curva nord laziale assassinato nell’estate del 2019 al Parco degli Acquedotti.

I telefoni dietro le sbarre e i canali mondiali

L’inchiesta, che ruota attorno alle figure chiave di Sergio Gioacchini e Roberto Caputo, documenta come la criminalità romana sia in grado di muoversi su livelli altissimi.

I canali di approvvigionamento della banda spaziavano dai cartelli dei produttori sudamericani alle rotte balcaniche gestite da clan albanesi di stanza al Nord Italia, fino a stringere accordi commerciali con emissari delle cosche della ‘ndrangheta calabrese.

Il dato più inquietante emerso dagli approfondimenti investigativi riguarda la permeabilità dei penitenziari. Fabietti, nonostante lo stato di detenzione, avrebbe continuato a dialogare e a fare affari con Gioacchini.

I flussi di denaro e le forniture di stupefacenti tracciati a ridosso del 2019 – del valore di decine di migliaia di euro – non si sarebbero mai interrotti grazie a telefoni cellulari introdotti clandestinamente in cella, con cui il broker continuava a dare direttive operative all’esterno.

Cene d’affari, il ruolo delle donne e l’hashish “Mousse”

Le carte dell’indagine svelano anche la quotidianità operativa del gruppo. I vertici della rete amavano pianificare i dettagli delle importazioni davanti a un tavolo imbandito: diversi ristoranti di Roma venivano regolarmente utilizzati come uffici per definire i prezzi, pianificare le consegne e persino verificare la qualità della cocaina prima di acquistarla.

Un ingranaggio oliato in cui un ruolo primario spettava alle donne della famiglia: mogli, sorelle e compagne si occupavano della logistica spicciola, muovendo il denaro contante, trasportando i carichi e facendo da tramite con i familiari reclusi.

Il paradosso del fumo profumato: Tra i prodotti di punta del sodalizio c’era una variante pregiata di hashish denominata “Mousse”. Un prodotto richiestissimo ma che toglieva il sonno ai trafficanti a causa del suo odore estremamente intenso.

Nelle intercettazioni, gli indagati manifestavano spesso il panico che quell’aroma così penetrante potesse insospettire i condomini durante le operazioni di scarico nei garage o attirare l’attenzione di una pattuglia di passaggio.

La tecnologia: foto e messaggi che si cancellano da soli

Per blindare le conversazioni dai software spia della Procura, l’organizzazione ha abbandonato i vecchi telefoni criptati per passare alle più moderne applicazioni di messaggistica dotate di sistemi di autodistruzione.

Immagini dei carichi, mazzette di denaro e coordinate geografiche per i corrieri venivano scambiate tramite messaggi impostati per evaporare nel giro di pochi minuti.

Fiducia nella tecnologia che a volte crollava davanti alla realtà dei fatti. In un’intercettazione ambientale è stato registrato il terrore di uno dei referenti della banda che, mentre aspettava il proprio fornitore per concludere un acquisto di cocaina, ha visto in diretta l’auto di quest’ultimo circondata dai lampeggianti delle forze dell’ordine, salvandosi dall’arresto solo grazie a una fuga disperata a piedi. L’indagine della Dda prosegue per verificare le ramificazioni finanziarie del tesoro accumulato dal clan.

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