Il Circo Massimo torna a ospitare il concerto di Capodanno 2026: ma il cast resta top secret

Roma si prepara a salutare il 2025 con la tradizionale festa musicale al Circo Massimo, ma per ora il pubblico deve accontentarsi di un alone di mistero.

I nomi degli artisti che si esibiranno sul palco la notte di San Silvestro saranno svelati solo lunedì 15 dicembre in Campidoglio.

L’assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, ha firmato una memoria di Giunta che riconosce il pubblico interesse dell’evento e ne traccia le linee guida: spettacolo gratuito, artisti di primissimo piano e un programma in grado di coinvolgere tutte le fasce di pubblico.

Il concerto partirà alle 21:30 del 31 dicembre e proseguirà fino alle 2:00 del 1° gennaio. Il palco del Circo Massimo si trasformerà in un teatro a cielo aperto, pronto ad accogliere musicisti di fama nazionale e internazionale, pronti a far ballare e cantare migliaia di romani e turisti.

L’evento conferma la tradizione di Roma di accogliere il nuovo anno tra musica, luci e atmosfera festosa, garantendo allo stesso tempo l’accesso libero a tutti.

Il countdown è ufficialmente iniziato, e l’attesa per scoprire chi salirà sul palco aumenta di giorno in giorno.

