Il Clero di Roma in udienza da Papa Leone XIV per camminare insieme

Il ministero di un nuovo Pontefice come Vescovo e Pastore di Roma inizia ufficialmente con l’insediamento nella Basilica Lateranense, e per Papa Leone XIV è avvenuto lo scorso 25 maggio. Nel tragitto dalla Città del Vaticano alla Basilica di San Giovanni in Laterano, la prima Basilica della Città Eterna, il Sommo Pontefice scendendo dall’auto papale ai piedi della scalinata del Campidoglio in Piazza dell’Ara Coeli, si è intrattenuto per una breve ma significativa cerimonia che gli ha fatto assumere idealmente una nuova “identità”: quella di cittadino romano.

Infatti il Papa che è il Vescovo di Roma ha ricevuto il saluto, gli auguri e l’omaggio della Città di Roma da parte del Sindaco Roberto Gualtieri, presenti tanti cittadini e fedeli rappresentanti delle istituzioni, dell’amministrazione e delle forze dell’ordine, secondo un’antica tradizione. Nel ringraziare, il Santo Padre ha sottolineato rivolgendosi al Primo Cittadino e ai presenti, che: “Siamo collaboratori, ciascuno nel proprio ambito istituzionale. Da due millenni la Chiesa vive il proprio apostolato in Roma annunciando il Vangelo di Cristo e prodigandosi nella carità”. E parafrasando le parole di Sant’Agostino, con umiltà e determinazione, ha aggiunto: “Oggi posso dire che per voi e con voi sono romano!”

Dopo meno di venti giorni, l’incontro del nuovo Vescovo con il Clero della Diocesi di Roma: era il 12 giugno, la prima udienza con Papa Leone XIV nell’Aula Paolo VI. Attesa ma soprattutto grande emozione, percepita anche dal saluto che il cardinale Baldo Reina, Vicario Generale per la Diocesi di Roma, ha rivolto al Santo Padre. Un saluto che partendo da alcuni numeri significativi della Diocesi di Roma (809 sacerdoti, 149 diaconi permanenti, e altri 500 preti di altre diocesi di tutto il mondo, presenti nelle parrocchie di Roma e nei luoghi di culto per motivi di studio), ha illustrato le caratteristiche, i volti, il rispetto, l’obbedienza e le esperienze del clero romano.

In questa situazione il cardinale Reina ha sottolineato: “Il suo presbiterio, Santo Padre, è un presbiterio generoso, con un forte senso di appartenenza e una passione pastorale molto marcata. Di fronte alle difficoltà reagisce in maniera positiva; schietto nel riconoscere i problemi e le criticità, con uno spiccato senso dell’umorismo e sempre pronto a ripartire per il bene della chiesa e delle singole comunità.” E ha aggiunto con realismo: “Non siamo esenti dai condizionamenti culturali di questo tempo complesso e spesso ci interroghiamo su come reagire rispetto alle tante istanze che ci arrivano da ogni dove.” Infine l’impegno, in collaborazione con il Papa, per contribuire a rendere sempre più bella e santa la nostra amata diocesi.

Il Clero Romano con il saluto del cardinale Reina ha dunque manifestato il proprio affetto e vicinanza a Papa Leone XIV che ricambiando ha iniziato il suo primo atteso discorso da Vescovo di Roma, con questa richiesta: “Io voglio chiedere un forte applauso per tutti voi che siete qui e per tutti i sacerdoti e i diaconi di Roma.” Poi ha spiegato con senso missionario che: “Ho desiderato incontrarvi per conoscervi e per iniziare a camminare insieme a voi”. Continuando il Santo Padre ha definito la nostra Diocesi davvero particolare perché è segnata da una notevole universalità e da una reciproca accoglienza che essa comporta, poi i riferimenti con un appello all’unità e alla comunione per dare al mondo una testimonianza credibile.

Papa Leone XIV ha parlato verso la conclusione del discorso di emergenze cioè le piaghe del nostro tempo. “Siamo preoccupati e addolorati per tutto quello che succede ogni giorno nel mondo: ci feriscono le violenze che generano morte, ci interpellano le disuguaglianze, le povertà, tante forme di emarginazione sociale. E queste realtà non accadono solo altrove, lontano da noi, ma interessano anche la nostra città di Roma, segnata da molteplici forme di povertà e da gravi emergenze come quella abitativa.”

Infine il Santo Padre ha voluto ricordare al Clero e alla Chiesa di Roma, che: “In tempi recenti abbiamo avuto l’esempio di santi sacerdoti che hanno saputo coniugare la passione per la storia con l’annuncio del Vangelo, come don Primo Mazzolari e don Lorenzo Milani, profeti di pace e di giustizia. E qui a Roma abbiamo avuto don Luigi Di Liegro che, di fronte a tante povertà, ha dato la vita per cercare vie di giustizia e di promozione umana. Attingiamo alla forza di questi esempi per continuare a gettare semi di santità nella nostra città”.

Oggi, dopo 40 giorni dalla elezione al Soglio Pontificio, Papa Leone XIV ha dimostrato la vicinanza, l’affetto e la disponibilità a camminare insieme alla comunità romana, sapendo le difficoltà presenti, ma anche conoscendo la volontà di unità e di impegno profetico per servire con fedeltà il nostro tempo.

