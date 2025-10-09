“Il Crimine in Rosa” di Tiziana Ciavardini al The Forum

Al The Forum, in piazza del Pigneto, 8A, venerdì 10 ottobre alle ore 18:30, arriva un appuntamento di grande valore civile e culturale: la presentazione del libro “Il Crimine in Rosa” di Tiziana Ciavardini, antropologa culturale, giornalista e scrittrice.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Emilio Orlando e sarà un momento di riflessione condivisa su un tema che, oggi più che mai, non possiamo permetterci di ignorare.

In questo nuovo libro, l’autrice affronta la violenza di genere con una narrazione potente e toccante: storie di donne ignorate, tradite e uccise, ma anche di resilienza e coraggio. Non si tratta solo di una denuncia, ma di un invito al cambiamento, perché ogni femminicidio è una ferita collettiva e ogni atto di resistenza è un seme di speranza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.