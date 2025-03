Il “Forrest Gump” di 17 anni scompare durante una passeggiata: ritrovato dalla Polizia sulla tangenziale

Quella che doveva essere una semplice passeggiata si è trasformata in un’avventura mozzafiato, con tanto di inseguimento e un finale da film.

Antonio, 17 anni, autistico e con una passione sfrenata per il movimento, era uscito con il padre per una passeggiata quando, all’improvviso, ha deciso di scattare a tutta velocità, lasciandosi alle spalle il genitore.

Non un’impresa difficile per lui: si allena in piscina da otto anni ed è instancabile come Forrest Gump. In pochi secondi, il papà l’ha perso di vista.

La chiamata al 112 e le ricerche

Preso dal panico, il padre ha immediatamente chiamato il 112, il Numero di Emergenza Unico Europeo.

La Questura di Roma ha lanciato l’allarme via radio a tutte le pattuglie sul territorio, dando il via a una vera e propria caccia al giovane maratoneta.

La svolta è arrivata grazie agli agenti Federica e Nicola, in servizio presso il XV Distretto Ponte Milvio, che nel giro di poche ore hanno intercettato Antonio sulla tangenziale. Avvicinatisi con calma, hanno cercato di stabilire un contatto con il ragazzo, per risalire al padre.

Il ritrovamento e l’abbraccio dei genitori

Antonio, intanto, non sembrava affatto preoccupato. Anzi, sorrideva divertito, anche se aveva perso una scarpa durante la corsa. Il motivo della sua fuga? Stava cercando treni e navi da ammirare.

Quando finalmente il papà e la mamma lo hanno riabbracciato, hanno ammesso di aver perso qualche anno di vita dallo spavento, ma tutto è svanito nel momento in cui hanno visto Antonio chiacchierare con i poliziotti come se fossero vecchi amici.

Prima di congedarsi, la famiglia ha voluto immortalare il momento con una foto ricordo. “Siete diventati amici e anche noi vi porteremo sempre nel nostro cuore”, hanno detto commossi i genitori.

Un finale sereno per una storia che, per qualche ora, aveva tenuto tutti con il fiato sospeso.

