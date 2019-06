Il fotografo Jeff Bark rende omaggio a Roma con “Paradise garage”

“Jeff Bark – Paradise garage” è il nome della prima personale in Italia del fotografo statunitense Jeff Bark che sarà ospitata, fino al prossimo 28 luglio, al Palazzo delle Esposizioni. La mostra, curata da Alessio de’Navasques, espone cinquanta opere inedite che rappresentano un personale tributo dell’artista alla città eterna. E’ stato, infatti, proprio un viaggio di Bark nella capitale ad ispirare questo progetto che ha preso il via oltre due anni fa. La scelta del nome della mostra deriva dal fatto che tutte le fotografie esposte sono state scattate in un set “domestico” che è stato allestito direttamente negli spazi del garage newyorkese del fotografo.

Burk ha ideato personalmente tutte le scenografie, curando meticolosamente ogni più piccolo dettaglio, in virtù della sua lunga esperienza come fotografo di moda. In esse troviamo alcuni elementi ricorrenti che vanno dagli interni domestici alle nature morte fino ai paesaggi naturalistici.

All’interno del percorso espositivo, i visitatori vengono proiettati in un mondo onirico e surreale che è stato ricreato attraverso accostamenti inaspettati in cui semplici oggetti di uso quotidiano – come indumenti, biscotti e sigarette- convivono con chiari riferimenti iconografici all’arte del passato, tra cui troviamo ad esempio riproduzioni scultoree classicistiche e stoffe barocche.

Spesso si tratta di oggetti che sono stati rinvenuti direttamente da Burk nelle sue peregrinazioni nei flea markets americani che corrispondono ai nostri mercatini delle pulci. Queste scene, prive di una precisa collocazione spaziale e temporale, popolate da stravaganti personaggi sapientemente truccati sono sicuramente in grado di rapire gli spettatori grazie al loro straordinario impatto, facendo riscoprire al pubblico Bark in una veste inedita che non è solo quella del fotografo di moda che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Jeff Bark – Paradise Garage

QUANDO: fino al 28 luglio 2019

ORARI: domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 20.00; venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 22.30

DOVE: Palazzo delle Esposizioni – via Nazionale, 194

CONTATTI: www.palazzoesposizioni.it