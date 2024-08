Il Giardino dei Ciliegi e il Galafati pronti a riaprire con nuovi spazi e sicurezza

Un’aria di novità e freschezza per il Giardino dei Ciliegi, l’unico angolo verde del Quadraro Vecchio, che si trasforma grazie a un intervento di valorizzazione a tutto campo.

In via Filippo Re, il verde pubblico sta vivendo una vera e propria rinascita, frutto di un progetto condiviso con i cittadini e guidato dal minisindaco del Municipio V, Mauro Caliste, dall’assessore al Verde, Edoardo Annucci, e dal consigliere di Sinistra Civica Ecologista, Maurizio Mattana.

Il giardino ora brilla con nuovi arredi urbani e una rinnovata area ludica per i più piccoli. E non è tutto: nei prossimi giorni sarà installato un innovativo lampione fotovoltaico, per illuminare l’area anche dopo il tramonto e garantire maggiore sicurezza e vivibilità.

Questa tecnologia, già testata con successo in altri spazi verdi della città, porterà un tocco di modernità e sostenibilità.

Caliste e Annucci non nascondono la loro soddisfazione: “Abbiamo rispettato l’impegno preso nella nostra conferenza programmatica sul verde pubblico, dedicando risorse e ascoltando le proposte dei cittadini.

Il Giardino dei Ciliegi è pronto a diventare un vero e proprio fiore all’occhiello del nostro quartiere.”

E non finisce qui. Al Pigneto, i lavori al Giardino Galafati sono in dirittura d’arrivo e l’obiettivo è restituire lo spazio alla comunità entro il 16 settembre, proprio in tempo per il ritorno a scuola.

L’area, da tempo teatro di disordini, si trasformerà nella “piazza verde” del Pigneto, grazie a una riqualificazione mirata a migliorare la sicurezza e promuovere un uso più consapevole degli spazi pubblici.

Con questa iniziativa, il Municipio punta a restituire ai cittadini un luogo sicuro e accogliente, dove socializzare e godere del verde urbano.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙