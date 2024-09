“Il gioco degli opposti” di Francois Morlupi al Museo Nena

Domenica 22 settembre 2024 h. 16,00 (per non far coincidere la manifestazione con la partita della Roma alle 18) l’Associazione “Nuovo Fidia” Museo Nena riprende la consueta attività culturale per il 2024/25 presso la propria sede in un perfetto mix di letteratura e musica con la presentazione del libro “Il gioco degli opposti” di Francois Morlupi. Ma questa volta gli interventi musicali che in genere sono offerti dai migliori allievi della scuola di musica “Anton Rubinstein” acquista un sapore nuovo con l’esordio della percussionista, timpanista, xilofonista Elena Romagnoli, dalla sua amica di Liceo e di Conservatorio Flavia Di Febo e dalla pianista e docente Sara Matteo in partecipazione straordinaria.

Verrà presentato il libro noir “Il gioco degli opposti” Salani editore, di Francois Morlupi che non delude mai. Dopo aver dominato le classifiche ebook ha vinto per ben due volte il Premio Scerbanenco assegnato dai lettori.

E’ il terzo libro che Morlupi presenta al museo Nena che a sua volta è orgoglioso di questo piccolo primato. C’è anche un perché: Francois è nato proprio a Colli Aniene a poche centinaia di metri dal museo. Quindi gioca in casa assolutamente. E tra “i cinque di Monteverde” ovvero i protagonisti delle sue pagine, c’è Di Chiara, il “poliziotto di Colli Aniene” tifosissimo di una delle due squadre romane che militano in Serie A; non diciamo quale ma si intuisce subito.

Modera il dibattito Sara Matteo, sua accanita lettrice, che ha già ricoperto lo stesso ruolo lo scorso anno con la presentazione del libro “Formule mortali”.

La presentazione sarà intervallata da tre interventi musicali con Flavia Di Febo pianoforte: Chopin Ballata n. 2, Elena Romagnoli marimba: Preludio in Mi magg. Partita n. 3 di J. S. Bach, e con la partecipazione straordinaria della pianista M° Sara Matteo che eseguirà la Ballata n. 4 op. 52 di Fréderich Chopin.

Al termine della presentazione si potrà visitare il Museo Nena accompagnati dai giovani del Liceo Artistico Enzo Rossi che come di consueto faranno da guida ai visitatori “Ciceroni al museo” nell’ambito del progetto PCTO ex alternanza Scuola-Lavoro guidati dalla Prof Lucia Lo Buono

In chiusura il firmacopie che lo scrittore sarà ben lieto di assecondare per chi volesse acquistare il libro fornito per l’occasione dalla libreria di riferimento “Libreria Il Mattone” di Alessio Zambardi Via G. Bresadola 36 (angolo Via Smaldone) 00171 Roma (Prenestina-Centocelle) Tel. 06 2521\025

L’AUTORE

François Morlupi (Roma, 24 ottobre 1983) è uno scrittore italiano e francese. Esordisce nella narrativa nel 2018 con il noir Formule Mortali che si aggiudica diversi premi letterari nazionali di genere. Sempre nel 2018 inizia la sua collaborazione con il sito web Thriller Nord, che si occupa principalmente di narrativa poliziesca.

Nel 2020 esce il suo secondo romanzo, anch’esso di genere noir, Il colbacco di Sofia. Entrambi i libri conquistano per mesi i primi posti nelle classifiche Amazon di genere.

Nello stesso anno viene nominato vice presidente della sezione giallo/noir del premio letterario di Grottammare, e l’anno successivo giurato del premio Giorgione Prunola per gli anni 2021 e 2022. Nell’aprile 2021 pubblica “Come delfini tra pescecani”, romanzo che lo fa conoscere al grande pubblico e con cui vince il Premio Scerbanenco dei lettori.

Nel marzo 2022 esce “Nel nero degli abissi”, un’indagine dei Cinque di Monteverde, romanzo accolto positivamente dalla critica nazionale, con il quale a luglio vince il premio letterario Garfagnana in Giallo, si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Premio Scerbanenco dei lettori e si classifica tra i finalisti del Festival Tolfa Gialli&Noir e del Premio Fedeli.

Nel 2023 esce “Formule mortali”: la prima indagine dei Cinque di Monteverde con cui vince il Ceresio in Giallo. Sebbene sia il terzo in ordine di pubblicazione, rappresenta il prequel della serie dei Cinque di Monteverde da cui tutto è iniziato.

L’anno successivo vede la luce “Il Gioco degli Opposti”, sempre della serie dei Cinque.

La serie “I Cinque di Monteverde”

Protagonisti di questa serie sono una squadra di poliziotti del quartiere Monteverde di Roma che non rappresentano per nulla l’archetipo dei supereroi.

Sono infatti personaggi ordinari e comuni, con tanti pregi e altrettanti difetti, in cui i lettori possono facilmente immedesimare nella loro fragilità.

A guidare la squadra è il commissario Biagio Maria Ansaldi, un professionista integerrimo dotato di grande umanità che ha superato i cinquant’anni e i cento chili di peso.

Soffre di ansia, di attacchi di panico e di ipocondria; si rifugia nell’arte dei suoi amati pittori del novecento, come Modigliani, Soutine, Hopper e altri, per trovare la sua oasi di felicità.

Ad accompagnarlo in ogni sua indagine il fedele cane di nome Chagall. Gli altri componenti del gruppo sono il vice ispettore Eugénie Loy, una donna italofrancese molto introversa, che ha subito un grosso trauma in passato e che possiede le stigmate della grande poliziotta; il duo Ringo’s Boy ovvero William Leoncini e Roberto Di Chiara, due agenti scelti ironici e scanzonati, Roberto Caldara diligente e padre di famiglia che sogna di aprire un negozio di antiquariato e infine Eliana Alerami, fresca di scuola di Polizia e molto competitiva.

Nei romanzi di Morlupi, Roma è la sesta protagonista a tutti gli effetti. Non è un semplice sfondo, bensì una forza che agisce e interagisce con i vari personaggi.

La serie “I Cinque di Monteverde” è in corso di traduzione in Spagna.

Altre opere: Racconti in antologie

Ultima cena a Parigi, in E cosy sia, Il Giallo Mondadori, 2024.

Premi e riconoscimenti

Vincitore miglior giallo/noir alla decima edizione del Festival di Grottammare 2018 per Formule Mortali – Vincitore miglior giallo/noir dell’VIII° edizione Festival di Ladispoli 2019 per Formule Mortali -Vincitore menzione speciale come miglior giallo della XIII° edizione del Premio Voci Città di Roma 2019 per Formule Mortali – Vincitore miglior giallo edito al Premio Giorgione Prunola 2020 per Formule Mortali – Vincitore Premio Scerbanenco 2021 dei lettori per Come delfini tra pescecani – Vincitore miglior giallo/noir alla decima edizione Festival di Ladispoli 2021 per Come delfini tra pescecani – Vincitore del Garfagnana in Giallo Barga Noir Festival e premio letterario 2022 con Nel nero degli abissi. – Vincitore Premio Scerbanenco 2022 dei lettori per Nel nero degli abissi – Vincitore Premio Ceresio in Giallo edizione 2024 con Formule mortali. Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

