Il Giorno del Ricordo e il ruolo delle associazioni giuliano-dalmate nei riguardi delle Istituzioni romane e regionali

In una nota a cura di Marino Micich Direttore Archivio Museo storico di Fiume, Società di Studi fiumani ente riconosciuto dalla legge 92/2004 il Giorno del Ricordo, è precisato il ruolo delle associazioni giuliano-dalmate nei riguardi delle Istituzioni romane e regionali.

In merito al prossimo Giorno del Ricordo per quanto riguarda il IX Municipio di Roma, il Comitato delle Associazioni storiche del Quartiere Giuliano Dalmata ha delegato come è tradizione L’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (sigla) ANVGD prof. Donatella Schurzel a prendere contatti diretti con la presidente del IX Municipio Titti Di Salvo.

Per quanto riguarda il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri per la celebrazione della Giornata prevista dalla l. 92/2004 è sempre la prof.ssa Schurzel presidente ANVGD di Roma che è incaricata per il coordinamento delle iniziative celebrative.

Per le iniziative del Comune di Roma con le scuole vedi seminari di studi a carattere ufficiale e il progetto Viaggio del Ricordo e nella Civiltà istriana fiumana e dalmata, nonché per la Casa del Ricordo del Comune di Roma in via san Teodoro, i referenti sono dr. Marino Micich Direttore Archivio Museo storico di Fiume-Societa’ di studi Fiumani con delega del presidente Giovanni Stelli e sempre ANVGD di Roma con la prof. Schurzel.

Per la Regione Lazio vale quanto avviene per il Campidiglio. I referenti per le iniziative culturali scolastiche sono finora state la Società di studi fiumani-Archivio Museo storico di Fiume e Anvgd di Roma, che hanno collaborato per il viaggio di studio a Trieste e in Istria ‘IO RICORDO’ tenutosi con successo prima dell’ emergenza Covid.

Il panorama associativo giuliano-dalmata con sede tradizionale a Roma oltre alle citate associazioni comprende la Società Dalmata di Storia Patria, l’Associazione Nazionale Dalmata, l’Associazione per la Cultura fiumana istriana e Dalmata, l’Associazione sportiva Giuliana, Giuliano Dalmata nel Cuore onlus, le quali sono attive e a disposizione per la promozione di eventi culturali e sociali.