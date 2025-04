Il Giubileo entra per la prima volta in un parco divertimenti: a MagicLand un’esperienza unica al mondo

MagicLand, il parco divertimenti più grande e visitato del Centro-Sud Italia, in collaborazione con ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia), lancia in esclusiva assoluta una straordinaria novità per il Giubileo 2025: “La Porta del Giubileo”, il primo percorso interattivo ed esperienziale ispirato al Giubileo mai realizzato in un parco divertimenti.

Un percorso tra enigmi e simboli giubilari ispirato alla dinamica dell’escape room, articolato in 5 tappe, come richiamo simbolico all’anno 2025.

Un’esperienza coinvolgente, tra le attrazioni più iconiche del parco, pensata per far scoprire il significato del Giubileo anche a chi non lo conosce e offrire ai pellegrini un modo diverso, originale e accessibile per vivere il passaggio simbolico della Porta Santa. Il percorso è adatto a tutti, famiglie, giovani, gruppi parrocchiali e pellegrini di ogni età in visita a Roma.

“La Porta del Giubileo” verrà inaugurata il 4 maggio e sarà disponibile esclusivamente durante la stagione 2025, rappresentando un’occasione irripetibile per vivere il Giubileo in modo nuovo, coinvolgente e accessibile a tutti.

Il progetto nasce in collaborazione con ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia), che da anni sceglie MagicLand come location per il lancio del proprio sussidio estivo: una guida educativa e formativa pensata per accompagnare le attività di oratori, centri parrocchiali, grest e campi scuola.

Per il 2025, il tema scelto è “Il mio Tesoro! Un’estate in compagnia del Signore degli Anelli”, un ricco catalogo di eventi, attività e percorsi destinati ai ragazzi di tutta Italia.

L’evento di lancio del sussidio, che ogni anno coinvolge oltre 4.000 partecipanti tra oratori e centri estivi provenienti da ogni regione, è in programma proprio il 4 maggio 2025, in occasione dell’apertura ufficiale del percorso La Porta del Giubileo.

Come funziona “La Porta del Giubileo”?

Durante tutta la stagione 2025, all’ingresso del parco, i visitatori potranno richiedere la mappa ufficiale de “La Porta del Giubileo”, che include anche il Passaporto del Pellegrino: un simpatico ricordo che il partecipante potrà portare a casa con sé.

Con la mappa, il giocatore, o la squadra di giocatori, potrà iniziare l’avventura.

In ognuna delle cinque tappe, presso le attrazioni selezionate, i partecipanti troveranno un enigma da risolvere. Se la risposta sarà corretta, l’operatore di MagicLand apporrà sul passaporto un timbro a forma di zampa di Gattobaleno, la mascotte del parco.

Una volta collezionati tutti i timbri, si otterrà il premio finale: un mazzo di carte da gioco esclusivo a tema Giubileo, ideato appositamente per l’occasione.

La partecipazione richiede un contributo di 3€ per i gruppi e 5€ per gli individuali. Gratuito per gruppi e tesserati ANSPI.​

Giornate speciali con animazione e spettacoli presso il Gran Teatro Alberto Sordi

Durante i mesi di giugno e luglio, in cinque giornate speciali, il percorso sarà arricchito da spettacoli e animazioni dal vivo presso il Gran Teatro Alberto Sordi, all’interno del parco.

Inclusi nel prezzo del biglietto a MagicLand, questi spettacoli coinvolgenti e ricchi di emozione, attraverso l’uso di linguaggi espressivi e narrativi, renderanno l’esperienza ancora più memorabile per grandi e piccoli.

Venerdì 20 Giugno – Un tuffo nel Giubileo

Spettacolo teatrale con Manuel Reitano e Francesco Mauri per raccontare storie e curiosità sul Giubileo.​

Venerdì 27 Giugno – Pellegrino Band

Un laboratorio musicale interattivo guidato da Simone Biagioli, dove i partecipanti diventeranno una vera band!​

Venerdì 4 Luglio – Un Giubileo… Magico

Esperimenti e illusioni mozzafiato con il mago Alessio Perniola, per una serata di meraviglia e stupore.​

Venerdì 11 Luglio – Piatti Papali

Show cooking e intrattenimento culinario a cura di Enrico Carosio: il gusto incontra la spiritualità.​

Venerdì 18 Luglio – Ban e danze da giubilo

Canti, balli e animazione travolgente con Andrea Ballabio, alias Ciccio Pasticcio, per concludere in allegria!​

In ogni giornata speciale, al termine dello spettacolo, i visitatori riceveranno un gadget esclusivo dedicato a Carlo Acutis, il giovane proclamato santo proprio durante il Giubileo 2025.​

Per informazioni e prenotazioni: www.magicland.it

