Il III Municipio diventa sempre più verde: 700 nuovi alberi e restyling per i parchi sull’Aniene

Un’invasione verde che dalle strade principali arriva fino alle sponde dell’Aniene. Il Municipio III si conferma protagonista della stagione agronomica capitolina con un piano di piantumazioni imponente: entro la fine della stagione saranno 704 i nuovi alberi messi a dimora, trasformando radicalmente il paesaggio urbano di quartieri come Montesacro, Talenti e Cinquina.

La mappa delle piantumazioni: “L’albero giusto al posto giusto”

Ad oggi, il Dipartimento Tutela Ambientale ha già piantato 473 esemplari. Nelle prossime settimane il piano si completerà con ulteriori 231 piante.

Le strade coinvolte: I lavori interesseranno oltre 20 vie, tra cui via Campi Flegrei, via Monte Rocchetta e, in modo massiccio, via Cimone .

Il caso via Cimone: Qui sono in corso i lavori per 120 nuovi esemplari di Pyrus , che andranno a integrare i 74 già presenti, creando un vero e proprio viale alberato.

Le specie: La scelta è ricaduta su un mix di cercis, aceri, tigli, platani, pini e lecci, selezionati – come spiegato dall’assessora Sabrina Alfonsi – in base all’ampiezza dei marciapiedi e alla capacità di ombreggiamento.

Da Parco Talenti al “Bosco Didattico”

L’intervento non si ferma ai margini delle strade. Il progetto dialoga con Forest for Rome, il piano di microforestazione diffusa che ha già visto l’inaugurazione, a gennaio, di un nuovo bosco didattico.

Parco Talenti è stato arricchito con 25 nuovi alberi (tigli, sofore e celtis) e 16 arbusti, diventando un modello di biodiversità urbana.

I parchi dell’Aniene: riqualificazione per Valsolda e Belluto

La visione ambientale per il III Municipio guarda anche all’acqua. All’interno del programma strategico “100 Parchi”, sono previsti interventi di recupero per due aree fondamentali lungo il fiume:

Parco Sicinio Belluto

Parco Valsolda

L’obiettivo: restituire alla collettività luoghi di aggregazione sicuri e creare connessioni paesaggistiche che favoriscano la mobilità lenta (ciclabile e pedonale) lungo il corso dell’Aniene.

«Vogliamo ricreare luoghi di ritrovo e connessioni con le aree di pregio naturalistico», ha concluso l’assessora Alfonsi, sottolineando come il territorio stia cambiando volto all’insegna della sostenibilità.

