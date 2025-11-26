Il IV Municipio celebra l’apertura di Casa Pasolini

“Oggi è una giornata storica per Roma e per il IV Municipio: inauguriamo Casa Pasolini, la Casa-Museo allestita nella prima abitazione romana di Pier Paolo Pasolini, che il poeta e regista condivise con la madre tra il 1951 e il 1954. Questo luogo entra a far parte della rete museale nazionale e diventa un simbolo di identità, partecipazione e speranza per il nostro territorio”, riferisce in una nota Massimiliano Umberti Presidente IV Municipio di Roma Capitale.

Casa Pasolini ospiterà una biblioteca tematica, percorsi di visita guidata, letture pubbliche anche in streaming, iniziative di formazione e ricerca, collaborazioni con il carcere di Rebibbia e borse di studio per giovani artisti.

“Sarà un luogo vivo, aperto ai cittadini e alle nuove generazioni. Ringrazio il Ministero della Cultura per aver reso possibile questo progetto nell’anno del cinquantesimo anniversario della morte di Pasolini. Il IV Municipio è orgoglioso di essere custode di un patrimonio che non è solo memoria, ma anche energia per il futuro”.

