Il Judo del Collatino di nuovo sul gradino più alto del podio

“Non ci aspettavamo di meno dai nostri ragazzi! Eravamo certi di aver lavorato con lo stesso impegno e la stessa dedizione degli anni passati.”

Sono queste le prime parole del coach Alfredo Malagodi dopo la pubblicazione delle classifiche definitive che per il quarto anno consecutivo vedono i bambini della Blu 3000 conquistare il maggior numero di vittorie — ben 22 — nel circuito Gran Premio Giovanissimi, organizzato dal Comitato Regionale Judo Lazio della F.I.J.L.K.A.M.. Un risultato che conferma la solidità del progetto e la costanza dei suoi giovani protagonisti.

Molte conferme e qualche primo trionfo: ecco i nomi degli atleti premiati venerdì 19 dicembre nella prestigiosa cornice della Sala Tirreno della Regione Lazio nell’ambito del Gran Galà dello Sport e del Fair Play organizzato dal Comitato Regionale: Albano Martina Maria, Allegrini Arianna, Angelini Edoardo, Bacchiocchi Emma, Bacchiocchi Samuele, Cialone Manuela, D’Angeli Mattia, Del Medico Ginevra, Gallo Valerio, Leggeri Ludovica, Mainenti Matteo, Rossi Lorenzo, Rossi Vittoria, Silietti Diego, Traini Davide.

Una menzione d’onore spetta invece a coloro che, oltre alla vittoria complessiva, portano a casa il cosiddetto “Grande Slam”, conquistando il primo posto in tutte le prove del circuito: Allegrini Caterina, Aniballi Eleonora, Fabbri Lidia, Ruisi Caterina, Sabbatelli Riccardo, Serafini Simone, Tonielli Lucia.

“Quest’anno però sta accadendo qualcosa di importante: molti di questi giovanissimi atleti, fra pochi giorni, entreranno nelle classi agonistiche. A loro auguriamo successo anche nel circuito nazionale, così come è stato per diversi dei loro predecessori.” conclude il coach Malagodi.

Ai giovani campioni e al club vanno i complimenti della Redazione.

