“Il Labirinto delle emozioni” e “Le impronte del tempo” di Giuseppe Mastro Battista

Venerdì 21 novembre, alle 18:30, il The Forum ospiterà Giuseppe Mastro Battista per la presentazione dei suoi due nuovi libri: “Il Labirinto delle emozioni” e “Le impronte del tempo”. Sarà una serata intensa, tra memoria, introspezione e grandi domande sull’esistenza.

L’autore accompagnerà in un viaggio che parte dal dolore e arriva fino alle radici dell’animo umano, passando attraverso miti, simboli e tracce che il tempo non cancella.

In più, per tutta la settimana sarà possibile ammirare anche le sue opere pittoriche con la mostra “La materia dei sogni”, allestita sempre al The Forum.

Ti aspettiamo per un incontro che unisce letteratura, arte e riflessione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.