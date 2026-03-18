“Il loro grido è la mia voce: poesie da Gaza” alla Biblioteca nazionale centrale di Roma

Il 30 marzo 2026, ore 16.30, Sala 1, alla Biblioteca nazionale centrale di Roma si terrà la presentazione del libro “Il loro grido è la mia voce: poesie da Gaza” a cura di Antonio Bocchinfuso, Mario Soldaini, Leonardo Tosti. Il volume raccoglie trentadue poesie di autori palestinesi, perlopiù scritte a Gaza dopo il 7 ottobre 2023, nella tragedia della guerra e in condizioni di estrema precarietà.

Come evidenzia lo storico israeliano Ilan Pappé nella prefazione, «scrivere poesia durante un genocidio dimostra ancora una volta il ruolo cruciale che la poesia svolge nella resistenza e nella resilienza palestinesi. La consapevolezza con cui questi giovani poeti affrontano la possibilità di morire ogni ora eguaglia la loro umanità, che rimane intatta anche se circondati da una carneficina e da una distruzione di inimmaginabile portata».

Letture di Cloris Brosca, attrice e regista teatrale.

Partecipano all’incontro, moderato dalla giornalista Alma Daddario, Isabella Camera d’Afflitto, Luca Liverani e Enrico Zanetti, volontario di Emergency. Sarà presente Mario Soldaini, uno dei curatori della raccolta.

Ingresso libero.

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