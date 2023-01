“Il mare a Pietralata” di Claudio Orlandi

è nato nell’agosto del 1973 a Roma, dove si è laureato in Scienze Politiche. Da oltre venticinque anni è voce e autore dei testi del gruppo musicale Pane con il quale ha realizzato numerosi concerti e cinque dischi: Pane (2003), Tutta la dolcezza ai vermi (Lilium, 2008), Orsa Maggiore (2011), Dismissione (Sossella, 2014), The River Knows – A Tribute to the Doors (2018). Del 2009 il disco “Corde e martello” in duo piano e voce. Dirige su YouTube #RadioPomona , proposta di letture poetiche. Nel giugno 2021 è uscito per Tic edizioni “Il mare a Pietralata. Poesie e canzoni 1990-2020”.