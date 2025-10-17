Il mare come risorsa strategica: al Castello di Santa Severa nasce il Blue Innovation Lab del Lazio
Un castello che affaccia sul mare, il vento che porta con sé l’odore di salsedine e l’eco di nuove idee per l’economia del futuro: è in questo scenario suggestivo che si è inaugurato al Castello di Santa Severa il Blue Innovation Lab, il laboratorio regionale dedicato alla Blue Economy, sostenibilità e innovazione.
«L’obiettivo è trasformare il mare in un vero e proprio asset strategico per il Lazio», ha spiegato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione e assessore allo Sviluppo Economico, durante l’apertura dei lavori. «Questo laboratorio è un passo concreto per una programmazione partecipata degli investimenti e degli interventi a favore dei nostri Comuni costieri».
Per due giorni, amministratori locali, imprese innovative, università e centri di ricerca si sono confrontati in otto tavoli di lavoro, pensati come veri laboratori di coprogettazione.
L’idea è semplice, ma ambiziosa: tradurre le potenzialità del mare in progetti concreti, sostenibili e replicabili, che possano stimolare la crescita economica, promuovere la transizione ecologica e valorizzare le risorse marittime del Lazio.
All’incontro hanno partecipato rappresentanti di tutti i 24 Comuni costieri e isolani della Regione, presentando progetti già in corso e illustrando le azioni previste dal Piano 2024-2026 della legge regionale sulla Blue Economy.
Le imprese e le università hanno invece condiviso tecnologie all’avanguardia, modelli di business innovativi e proposte progettuali, ricevendo feedback immediati dai territori coinvolti.
Il laboratorio ha avuto anche momenti di riconoscimento: premiati i Comuni e le imprese che si sono distinti per progetti innovativi legati al mare, con il Blue Ambassador Award, patrocinato dalla FERPI, che ha celebrato manager e ricercatori impegnati nella valorizzazione delle risorse marine.
«La Regione Lazio sta investendo concretamente sulla Blue Economy con una strategia integrata che punta a valorizzare ogni aspetto delle risorse marine e costiere», ha aggiunto Angelilli.
Negli ultimi due anni, infatti, sono stati stanziati 35 milioni di euro, di cui 18 destinati ai Comuni costieri e 3 per progetti innovativi.
Altri fondi mirano a contrastare l’erosione costiera e a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese, con partecipazioni a eventi di rilevanza mondiale come il Salone Nautico di Genova e il Blue Planet Economy Expoforum.
Tra i temi affrontati, grande attenzione alla transizione digitale e all’economia circolare, con l’idea di creare un sistema che non solo valorizzi il mare, ma che lo trasformi in un volano di sviluppo sostenibile e innovativo, dove Comuni, imprese e cittadini possano lavorare insieme.
Il Blue Innovation Lab non è solo un evento: è un laboratorio di futuro, in cui la tradizione marittima del Lazio incontra la tecnologia e la creatività.
E per la Regione, questo è solo l’inizio: nei prossimi mesi sono previsti gli Stati Generali della Blue Economy e il Salone del Mare del Lazio, occasioni per consolidare il lavoro avviato e per trasformare le coste laziali in un modello nazionale di sviluppo sostenibile.
