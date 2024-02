Il masterplan del Parco Archeologico di Centocelle riguarda solo 54 ettari dei 126 totali

Sono partiti da tempo i lavori per la ricerca di ordigni bellici nell’area del Parco di Centocelle interessata ai lavori per la realizzazione di quanto indicato nel Masterplan. Lavori che dovevano già essere terminati, almeno stando all’unico cartello informativo posizionato, già nel mese Dicembre 2023 per un importo di 42.000 euro.

Ma ci domandiamo, perché questa bonifica di legge non è stata fatta per la realizzazione del primo lotto del Parco avvenuta nel lontano 2006?

Il 20 febbraio 2024 c’è stato un sopralluogo del Sindaco Gualtieri accompagnato dall’Assessore Alfonsi, dal presidente del municipio Caliste, dall’assessore Municipale Annucci, dal consigliere Orlandi e di tutti i soggetti che a vario titolo sono impegnati nella realizzazione di un Parco appena abbozzato nell’ormai lontano 2006.

Una visita quella del primo cittadino fatta quasi alla chetichella alla quale però è intervenuta solo la solita stampa invitata, ma nenache un cittadino e né un comitato, eppure a Centocelle c’è un CdQ che da anni si batte e propone soluzioni indispensabili per un migliore accesso, specialmente dall’entrata lato Stazione di Centocelle e via delle Camelie.

Abbiamo appreso di un tentativo di polemica circa un mancato apprezzamento della stampa locale dell’impegno e del lavoro che sta facendo sia da parte dell’amministrazione di prossimità che di quella centrale. Una polemica che rispediamo al mittente visto che da anni per i nostri amministratori locali è prassi informare sui network a cose fatte, che sia la realizzazione di un’opera che un incontro con le municipalizzate, come Ama SpA, AceaAreti e AceaAto2, Atac.

Siamo ancora a metà consiliatura e quindi c’è tutto il tempo per migliorarsi e questo vale sia per gli amministratori che per noi che facciamo una informazione libera e indipendente!

Intanto Emilio Giacomi, sempre informato di cose urbanistiche del territorio del V Municipio e non solo ha affermato: “Il Sindaco presenta il masterplan per il Parco archeologico di Centocelle. Tuttavia indica come masterplan la piantina dell’intera area di 126 ettari del parco pianificato nel 2006, mentre l’attuale masterplan riguarda un’area di soli 54 ettari (primo e secondo lotto). Purtroppo non ci sono previsioni per la realizzazione del parco su tutti i 126 ettari”.

