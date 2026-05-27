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Il mestiere di educare. Voci e storie di periferie, di scuole e di comunità” di Francesco Erbani

La presentazione del libro giovedì 28 maggio, dalle 18.30, presso la libreria Feltrinelli

Redazione - 27 Maggio 2026

Giovedì 28 maggio 2026, dalle 18.30, presso la libreria Feltrinelli, si terrà la presentazione del nuovo libro di Francesco ErbaniIl mestiere di educare. Voci e storie di periferie, di scuole e di comunità“, pubblicato da Donzelli editore, dedicato alla sfida educativa nei quartieri delle diseguaglianze.

Una carrellata di interviste a insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, psicologi, attivisti, pedagogisti, rappresentanti di enti e istituzioni: il ritratto sfaccettato di un mestiere bello, necessario e oggi sempre più difficile, vergognosamente negletto dalle politiche pubbliche del nostro paese.

Un libro nato nella periferia orientale della Capitale, nell’alveo del programma Tornasole promosso da Fondazione Paolo Bulgari e da Impresa sociale Con i bambini, e germogliato a Milano, Napoli, Palermo.

Ne parleranno con l’autore Valeria Lucatello, psicoterapeuta impegnata da due decenni nelle scuole di frontiera, Lorenzo Cantatore, docente di Roma Tre e Giulio Cederna, giornalista.

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