Il mestiere di educare. Voci e storie di periferie, di scuole e di comunità” di Francesco Erbani
La presentazione del libro giovedì 28 maggio, dalle 18.30, presso la libreria Feltrinelli
Giovedì 28 maggio 2026, dalle 18.30, presso la libreria Feltrinelli, si terrà la presentazione del nuovo libro di Francesco Erbani “Il mestiere di educare. Voci e storie di periferie, di scuole e di comunità“, pubblicato da Donzelli editore, dedicato alla sfida educativa nei quartieri delle diseguaglianze.
Una carrellata di interviste a insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, psicologi, attivisti, pedagogisti, rappresentanti di enti e istituzioni: il ritratto sfaccettato di un mestiere bello, necessario e oggi sempre più difficile, vergognosamente negletto dalle politiche pubbliche del nostro paese.
Un libro nato nella periferia orientale della Capitale, nell’alveo del programma Tornasole promosso da Fondazione Paolo Bulgari e da Impresa sociale Con i bambini, e germogliato a Milano, Napoli, Palermo.
Ne parleranno con l’autore Valeria Lucatello, psicoterapeuta impegnata da due decenni nelle scuole di frontiera, Lorenzo Cantatore, docente di Roma Tre e Giulio Cederna, giornalista.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.