Il Ministero della Cultura in Cina

Il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma Stefano Campagnolo sarà in Cina per presentare la mostra “The Worldview of the Great Ming Dynasty”.

Con un volume manoscritto contenente la prima traduzione latina di alcuni importanti testi confuciani ad opera del gesuita Michele Ruggieri (1543-1607), la Biblioteca nazionale centrale di Roma partecipa alla mostra dedicata alla dinastia Ming.

Suddivisa in cinque sezioni, la mostra porta il visitatore alla scoperta dell’ascesa e dell’affermazione della dinastia dei Ming (1368-1644), della sua apertura verso il mondo esterno, della sua crescita economica e, infine, dello sviluppo di forme artistiche propriamente cinesi che combinano la tradizione classica e alcune innovazioni.

Il progetto espositivo, ideato dall’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai e dal Nanjing Museum, è stato realizzato con il sostegno del Consolato Generale d’Italia a Shanghai e dell’Istituto della Enciclopedia Italiana-Treccani e con la collaborazione di altre istituzioni culturali italiane tra cui la Biblioteca nazionale centrale di Roma.

