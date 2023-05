Il ministro Valditara in visita all’Agrario Garibaldi di Roma per i 150 anni

Una scuola innovativa e inclusiva, che raggiunge un traguardo storico, il centocinquantenario. L’Agrario Garibaldi di Roma si rinnova e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si reca in visita presso la scuola, per toccare con mano le novità dell’offerta didattica dell’istituto tecnico e celebrare l’importante anniversario.

Il Garibaldi nel corso di questo anno scolastico ha infatti rinnovato i locali palestra e spogliatoi, installato un nuovo frantoio domotico e una serra idroponica per i percorsi laboratoriali di agronomia, messo in campo progetti di inclusione degli alunni con potenzialità (pet teraphy e allevamento delle lumache) e posto le basi per la ricostruzione dell’archivio storico della scuola, che sarà presentato il prossimo novembre.

Durante la visita, il Ministro Valditara è stato accompagnato dal dirigente scolastico dell’Istituto Agrario Garibaldi, Andrea Pontarelli, insieme a una delegazione del personale e ad alcuni alunni, ansiosi di mostrare al ministro la scuola.

“L’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi”, dice il ministro, “da 150 anni esporta la sapienza dell’agricoltura. Un gioiello, un’oasi verde all’interno di Roma con più di 76 ettari di terra. Ho voluto passare del tempo con i suoi meravigliosi ragazzi, come ho fatto in molti altri istituti, per farmi raccontare tutte le loro attività!”.

Il dirigente scolastico Andrea Pontarelli ha ringraziato il ministro per la vicinanza espressa alla scuola e gli ha augurato buon lavoro per tutto il suo mandato.