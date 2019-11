Il Mondo dell’Arte a Centocelle festeggia i suoi 45 anni di attività

Il Mondo dell’Arte compie 45 anni. L’anniversario sarà celebrato con un evento speciale promosso dai titolari della storica galleria in via dei Castani 193 Remo Panacchia ed Elvino Echeoni, sabato 30 novembre 2019 dalle ore 18.00 alle 22.00.

Questo traguardo è sicuramente la dimostrazione di come coraggio, inventiva e una forte convinzione dell’importanza del genio artistico porti a sfondare mille porte e conduca anche alla realizzazione di obiettivi da sempre sognati.

Il gallerista Remo Panacchia e il pittore Elvino Echeoni i due proprietari e protagonisti della celebre galleria d’arte in via dei Castani, che non si sono mai arresi e continuano a portare avanti incessantemente sogni e ambizioni invitano a festeggiare con loro il 45° anniversario del Mondo dell’Arte (1974-2019) e al Vernissage Cocktail di sabato 30 novembre, in via dei Castani 193, a Centocelle.

Nell’occasione sarà inaugurata una mostra che si protrarrà fino al 6 gennaio 2020 (Ore 10.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00). Aperta anche nei giorni festivi.

Durante l’evento verranno esposte opere di tutti gli artisti che ne hanno fatto parte.

Saranno presenti inoltre le riprese della rubrica “Quarta dimensione shock: l’eterno presente dell’arte e della cultura” ideata dalla giornalista e scrittrice Liliana Manetti in collaborazione con l’attrice Chiara Pavoni, in onda su TV CIADD NEWS di Emanuela Petroni. Le inviate “speciali” intervisteranno “i due ragazzi in gamba di Centocelle” Remo ed Elvino e alcuni pittori e artisti presenti durante l’evento.

L. M.

