Il Mondo dell’Arte, Tavolozza delle tendenze pittoriche in mostra nella Collettiva di Natale

Un regalo per sempre non è solo il diamante: può esserlo benissimo un dipinto che, allo stesso modo, si conserva nel tempo e ci restituisce ogni giorno la luce giusta per emozionarci, calandoci nella magia dei tratti pittorici, dei suoi colori tenui o sfavillanti a seconda delle diverse sensibilità espresse. La tela, dunque, una volta incorniciata si àncora alle riflessioni, tenute a galla dall’osservazione soggettiva.

Un approccio all’arte inizialmente istintivo diventa così una piacevole introspezione, una verifica profonda e costante del nostro stato d’animo e della capacità personale di interpretare quei messaggi che l’artista prescelto ha inteso esprimere senza far ricorso alla scrittura.

Le parole, infatti, si generano nella muta ammirazione, fuoriescono dallo stupore nel ravvisare in immagini figurative o astratte l’essenza del nostro essere, bisognoso di una comparazione con il proprio mondo interiore,dinanzi all’eterno dilemma tra l’irrazionalità e la razionalità.

Molteplici e variegate le caratteristiche espressive di tali segnali e interminabile risulta il viaggio che conduce alla comprensione e a un senso di conforto che può anche sfuggire alla semplice suggestione del Natale. Per trasformarsi in un’occasione comune , scoprendo intorno a un dono la raffigurazione del benessere interiore, al riparo del classico Albero irrorato dagli affetti più cari.

Insomma, la rassegna collettiva come quella allestita da “Il Mondo dell’Arte” in via dei Castani 193, è un coinvolgente richiamo che diventa un coro, intonato al desiderio del confronto e della condivisione dei sintomi più segreti della commozione.

