Il mondo dello sport dice addio ad Alex Zanardi

Il mondo dello sport e l’Italia intera si stringono nel dolore per la scomparsa di Alex Zanardi, l’ex pilota di Formula 1 e leggenda del paraciclismo, spentosi improvvisamente nella serata del 1° maggio 2026 all’età di 59 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, che in una nota ha riferito come Alex se ne sia andato serenamente, circondato dai suoi cari.

Una vita oltre ogni limite

Alessandro Zanardi non è stato solo un atleta, ma un simbolo universale di rinascita. La sua carriera è stata segnata da successi straordinari in due vite diverse:

Automobilismo: Dopo la Formula 1, ha dominato la scena americana conquistando due titoli CART (1997 e 1998) e collezionando 15 vittorie.

Paralimpismo: Dopo il tragico incidente del 2001, ha reinventato se stesso nell’handbike. È diventato un’icona assoluta vincendo quattro ori e due argenti totali tra le Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016.

Il cordoglio delle istituzioni

La scomparsa di Zanardi ha suscitato un’ondata di commozione che ha travolto i vertici dello Stato:

Sergio Mattarella: Il Presidente della Repubblica ha ricordato Zanardi come un “punto di riferimento” per lo sport e per il Paese, ammirato per il coraggio e la capacità di trasmettere entusiasmo.

Giorgia Meloni: Il Presidente del Consiglio ha reso omaggio a un “uomo straordinario”, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di dignità e forza d’animo, ringraziandolo a nome del Governo per aver donato agli italiani speranza e orgoglio.

Con Alex Zanardi se ne va un uomo che ha cambiato per sempre la percezione della disabilità, dimostrando che nessun ostacolo è insormontabile se affrontato con determinazione.

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