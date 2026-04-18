Il monologo di Flavio De Paola fa rivivere l’opera di Baricco

Torna in teatro la fortunata opera di Baricco “Novecento”, resa celebre dal film “Il pianista sull’oceano”. Si tratta questa volta di un monologo interpretato dall’attore Flavio De Paola, che tiene tutti in apnea col suo ritmo incalzante e l’accento siciliano.

È l’amico musicista Tim Tooney, suonatore di tromba, che racconta la storia di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, nato e vissuto in mare, andando avanti e indietro per l’oceano sul transatlantico Virginian. Una creatura particolare, allevata dalla ciurma, che incontra la sua passione sui tasti di un pianoforte.

In quel suo mondo fluttuante, rollante, beccheggiante, dondolante, l’unico che conosce e nel quale può vivere, crea una musica speciale di cui tutti rimangono sbalorditi. Melodie jazz che non trovano confronti e che sono la colonna sonora della sua vita.

Lo spettacolo è stato scritto da Pablo Maximo Taddei, che lo ha anche impreziosito con suoni e accompagnamenti, che trascinano lo spettatore in un’atmosfera surreale.

Info e prenotazioni:

https://www.teatrodegliaudaci. it/

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