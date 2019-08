Il Museo Civico di Zoologia nei nuovi appuntamenti di settembre 2019

È sempre all’insegna del divertimento, seppure rigorosamente scientifico, il programma di attività educative e culturali proposto dal Museo Civico di Zoologia (Via Ulisse Aldrovandi, 18) per il mese di settembre 2019 e promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione della Cooperativa Myosotis m.m. e i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Per partecipare alle attività, oltre al costo dei laboratori è necessario pagare anche il biglietto d’ingresso al museo. Per i possessori della MIC card l’ingresso al museo è invece gratuito.

A settembre ritornano gli appuntamenti del weekend al Museo. Il sabato si riparte con i laboratori di “Scienza Divertente” rivolti ai bambini dai 5 agli 11 anni, per scoprire i segreti del mondo marino nelle profondità del Mar Rosso (14 settembre), osservare le straordinarie tecniche di sopravvivenza dei piccoli predatori (21 settembre) ed esplorare l’affascinante mondo degli scheletri (28 settembre). La domenica è invece dedicata alle partite di Museo – Game, per bambini dai 5 agli 8 anni, che potranno giocare nelle sale del museo andando alla ricerca delle tracce di un misterioso carnivoro (15 settembre), indagare sui grandi mammiferi viventi presenti nei mari (22 settembre) o vivere la storia avventurosa e leggendaria degli alligatori in città (29 settembre).

In programma, il 28 settembre , l’evento speciale “Notturno scienziato…Animali vs SuperEroi”. Una divertente serata fra dimostrazioni scientifiche e giochi di squadra, per andare alla scoperta degli incredibili supereroi del mondo animale che hanno ispirato i creatori di molti fumetti.

Proseguono inoltre fino al 13 settembre gli ormai consolidati Campus Scientifici Estivi (iniziati lo scorso 10 giugno) che conducono i giovani partecipanti (5-12 anni) a sfidarsi e sfrecciare tra le sale del museo e l’ampio giardino esterno, per contendersi gli ambiti gran premi scientifici.

Un programma all’insegna della scienza, della creatività, dell’inventiva…e tanta voglia di divertirsi!

WEEKEND AL MUSEO

DOMENICA 1 SETTEMBRE

“PASSEGGIATA SCIENTIFICA” AL MUSEO (adulti e bambini)

Un modo insolito di visitare il museo? Fai una “passeggiata scientifica” con tutta la famiglia!

Durata: 1h Orari: 12.30 –15.00 Costo: 5,00 € a partecipante

SABATO 14 SETTEMBRE

SCIENZA DIVERTENTE: “VITA SOTTO IL MARE “

Un’immersione nelle profondità del Mar Rosso, a due passi dalla barriera corallina, fra tartarughe, stelle marine e squali, alla scoperta dei segreti del mondo marino e delle diverse forme di vita che lo abitano

Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) – 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

“BAT NIGHT” – La notte dei pipistrelli a Villa Borghese

Una straordinaria esperienza sul campo in cui si avrà l’occasione di assistere un esperto di pipistrelli (chirotteri) e partecipare alla sua ricerca.

Appuntamento: ore 19.30 – Piazzale del Giardino Zoologico

Durata escursione: 2h e 30’ circa Costo: 10 € a partecipante (i bambini pagano dai 5 anni)

Note: sono consigliate scarpe da camminata e una torcia elettrica; l’escursione è adatta a qualsiasi età.

DOMENICA 15 SETTEMBRE

MUSEO- GAME: “ZOOLOGI SULLE TRACCE DI…” (5-8 anni con adulti)

Un nuovo appuntamento che condurrà questa volta i partecipanti a identificare una tra le specie più affascinanti del nostro territorio. I piccoli esploratori giocheranno nelle sale del Museo, alla ricerca delle tracce e informazioni sulle peculiarità e le caratteristiche di questo misterioso carnivoro.

Durata: 45 min Orari: 15.30 – 16.30– 17.30 Costo: 5,00 € bambini – 3,00 € adulti

SABATO 21 SETTEMBRE

SCIENZA DIVERTENTE: “MICROCOSMO… I PICCOLI PREDATORI DEL PIANETA”

Anfibi, rettili, ragni e insetti… una schiera di piccoli predatori che ingaggia una inaspettata “corsa agli armamenti”. Osserviamo da vicino queste incredibili specie e scopriamo le loro straordinarie tecniche di sopravvivenza.

Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) – 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

DOMENICA 22 SETTEMBRE

MUSEO- GAME: “GIGANTI MISTERIOSI DEI MARI” (5-8 anni con adulti)

Si parte per una nuova esplorazione del Museo-game per indagare sui più grandi mammiferi viventi che nuotano eleganti e soavi nelle acque dei mari. Addentriamoci nelle sale del Museo a caccia di indizi e informazioni che ci aiutino a interpretare comportamenti e abitudini di questi giganti buoni degli oceani.

Durata: 45 min Orari: 15.30 – 16.30– 17.30 Costo: 5,00 € bambini – 3,00 € adulti

SABATO 28 SETTEMBRE

SCIENZA DIVERTENTE: “SCHELETRI & CO.”

Esploriamo l’affascinante mondo degli scheletri, osservando, misurando e ricostruendo quelli conservati al Museo. Dalle vertebre della balena alle costole della giraffa per indagare e verificare differenze e similitudini, imparare a conoscere lo scheletro degli animali Vertebrati e quali sono le sue principali funzioni.

Durata: 1h e 30 min Orari: 15.30 (5-7 anni) – 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino

EVENTO SPECIALE: “NOTTURNO SCIENZIATO … ANIMALI Vs SUPEREROI ” (adulti e bambini dai 5 anni)

Metti alla prova le tue conoscenze sui super poteri animali con il nuovo Quiz scientifico per famiglie! Una divertente serata fra gare, dimostrazioni scientifiche e giochi di squadra, per andare alla scoperta degli incredibili e straordinari supereroi del mondo animale che hanno ispirato i creatori di molti fumetti… da Batman a Spiderman alla strabiliante Black Panther. Siete pronti a sfidare amici e parenti per scoprire il superpotere che è in ognuno di noi?… iI Museo di Zoologia vi aspetta!

Orari: a partire dalle 19.30 ingresso ogni 20 minuti fino alle 21.50 (ultimo ingresso)

Durata: 1h e 30 minuti circa

Costo: 10 € a partecipante

DOMENICA 29 SETTEMBRE

MUSEO- GAME: “ALLIGATORI IN CITTÀ”- NOVITÀ

Un storia avventurosa e leggendaria quella degli alligatori in città, che farà da sfondo ad un nuovo, entusiasmante Museo-game. Tra le sale del museo andremo alla scoperta di questi antichi rettili che popolano fiumi, paludi e acquitrini, per svelare i misteri dei predatori che da sempre, per mille e più motivi, scatenano la nostra fantasia!

Durata: 45 min Orari:15.30 – 16.30– 17.30 Costo: 5,00 € bambini – 3,00 € adulti

SPECIALE CAMPUS SCIENTIFICI ESTIVI

10 giugno – 13 settembre 2019 – MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA

Prosegue fino al 13 settembre la stagione dei Campus Scientifici del Museo Civico di Zoologia, tra sorprendenti creature terrestri e marine, magiche reazioni chimiche, avvincenti esplorazioni naturalistiche e tanto divertimento per immergersi nel mondo della scienza.

Gli avventurosi scienziati (dai 5 ai 12 anni) potranno sfidarsi e sfrecciare tra le sale e l’ampio giardino esterno del Museo, a suon di esperimenti, prove e gare scientifiche, per contendersi gli ambiti gran premi.

Le esperienze scientifiche e le attività creative previste in una settimana, compreso l’appuntamento con l’ ”E-Science” (attività ludiche e giochi scientifici in inglese), si riferiranno ad uno specifico tema scientifico, rivisitato e proposto in chiave ludica.

Durante ogni settimana il Museo di Zoologia sarà, inoltre, il punto di partenza per 2 giornate di escursione (martedì e giovedì) in parchi naturali e ville cittadine, musei e altri “luoghi della scienza e della cultura” per scoprire e partecipare alla vita culturale della nostra città.

Età: 5-12 anni Orario: 8.30 – 17.00 Quando: dal 10 giugno al 13 settembre

Ogni settimana tematica verrà ripetuta in sequenza con le altre per l’intero periodo estivo.

N.B. Il costo dei laboratori non comprende il biglietto d’ingresso al Museo per gli adulti e per i bambini al di sopra dei 6 anni di età non residenti nel Comune di Roma.

Per i residenti e studenti possessori della MIC card l’ingresso al museo è gratuito.

Informazioni dettagliate per la prenotazione e i costi sul sito www.myosotisambiente.it