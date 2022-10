Il museo degli amori perduti di Valentina Giuliani

Martedì 1° novembre 2022, alle ore 17, presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina* Incontro con Valentina Giuliani e il suo libro Il museo degli amori perduti (Illustrazioni di Barbara Fässler, Armando Dadò editore 2021)

In conversazione con l’autrice: Anna Maria Curci

Interventi musicali di Carlo Leoni (chitarra)

«Il libro ha per titolo Il museo degli amori perduti e non solo a causa del suo titolo – giacché il museo esiste davvero – si erge a memoriale di tutto ciò che l’amore ha combinato (rotto!) nel suo inafferrabile e libero volo. Enumera alcuni oggetti contenuti nel vero e proprio museo degli amori perduti, che ha sede nella croata Zagabria. Ma soprattutto si immedesima, in veloci capitoli-confessioni, nei sentimenti generati dalla perdita amorosa». (Sergio Roic in “A mo’ di introduzione. L’amour est un oiseau rebelle”)

Valentina Giuliani è docente e scrittrice italo-svizzera con una lunga esperienza come editor presso importanti case editrici scolastiche quali Le Monnier, Principato, RCS, De Agostini. Dal 2011 insegna tedesco in Ticino. Per Armando Dadò ha pubblicato Noi. Racconti a due voci tra Italia e Canton Ticino (2017), Il museo degli amori perduti (2021) e La biblioteca umana (2022). Per La Spiga E tu? Percorsi di cittadinanza attiva (2018) e Cittadinanza in azione (2020). Nel 2022 è uscita la commedia noir Un gelato, un bacio, una pistola, Porto Seguro edizioni.

Barbara Fässler nata a Zurigo, vive tra Zurigo e Milano. È artista, critico d’arte e docente di arti visive. Attualmente insegna alla KMSU, liceo cantonale di Uri ad Altdorf. La sua attività artistica è legata principalmente al disegno, all’illustrazione, alla fotografia, al video e all’installazione. Scrive regolarmente su Kunstbulletin e ha pubblicato «August Sander, fotografia, archivio e conoscenza» per Postmediabooks (2014).

* Ingresso con tessera ARCI 2022-2023; è possibile tesserarsi in sede.