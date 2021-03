“Il Museo di Casal de’ Pazzi racconta quando a Roma vivevano gli elefanti” di Patrizia Gioia

Martedì 30 marzo 2021 alle ore 17 sulla piattaforma Zoom si terrà la presentazione del libro a cura di Patrizia Gioia “Il Museo di Casal de’ Pazzi racconta quando a Roma vivevano gli elefanti”, Rubbettino Editore 2020, pp 224

A distanza di 6 anni dalla sua inaugurazione avvenuta il 30 marzo 2015, è l’occasione giusta per presentare un volume che affronta le più importanti tematiche offerte dall’esposizione.

La Dott.ssa Patrizia Gioia, curatrice del libro, è archeologo per il Comune di Roma, dove è responsabile per la Preistoria e per la conservazione e valorizzazione del deposito pleistocenico di Casal de ‘Pazzi. Ha inoltre diretto numerosi studi, indagini e scavi nel territorio della città e, soprattutto, nella periferia est di Roma. Dal 2008 è professore a contratto presso la “La Sapienza” di Roma, e insegna “Information Technology per l’Archeologia” e “Museologia Archeologica”

Il Museo di Casal de’ Pazzi conserva un’ampia porzione dell’alveo di un antico fiume, che circa 200.000 anni fa scorreva proprio dove ora sorge la struttura museale. Il sito include numerosi reperti geologici, paleontologici e archeologici che permettono di conoscere e immaginare un paesaggio preistorico, molto diverso da quello attuale, caratterizzato da grandi faune, antichi vulcani e gruppi di uomini cacciatori- raccoglitori. Nonostante l’Italia sia ricca di ritrovamenti riferibili al Pleistocene, pochissimi sono quelli conservati e visibili. Casal de’ Pazzi è uno di questi ed è rappresentativo anche di una moltitudine di siti scomparsi che un tempo costellavano il territorio di Roma. Il Museo, ben inserito nel territorio che lo ospita, ha un’ampia offerta didattica, che affianca alle tradizionali visite anche diversi laboratori, eventi e attività che permettono a ogni tipo di pubblico di avvicinarsi in prima persona all’affascinante mondo del Pleistocene.